Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna : इस तरह सभी को पछाड़ते हुए विजेता बने गौरव खन्ना

मुश्किलों भरा रहा गौरव खन्ना का बिग बॉस के घर में सफर

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna (आज समाज), मनोरजंन डेस्क : एक ही साल में दो बड़े रियलिटी शो जीतकर, गौरव खन्ना ने इतिहास रच दिया है और टेलीविजन के सबसे पसंदीदा स्टार्स में से एक के तौर पर अपनी जगह और पक्की कर ली है। बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन गौरव खन्ना की जीत का सिलसिला सच में अभी शुरू हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना ने सभी को पछाड़ते हुए विजेता बनने तक का सफर तय किया।

सलमान खान ने उपस्थिति पर उठाए थे सवाल

‘बिग बॉस 19’ में अभी तक गौरव खन्ना का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। कई कंटेस्टेंट्स ने कहा कि वे बहुत शोर करते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। सलमान खान ने भी उनसे पूछा, ‘तुम यहां क्या कर रहे हो?’ इसके बाद गौरव ने शांत रहकर बड़े-बड़े टास्क जीते। टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर सीधे फिनाले में पहुंचे और साथ ही घर के कप्तान भी बने। ‘बिग बॉस 19’ में आखिर के दो हफ्तों में पूरा घर गौरव खन्ना के इर्द-गिर्द घूमता नजर आया। इस बार के टॉप 5 फाइनलिस्ट थे- गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट। इनमें से गौरव खन्ना ने जीत दर्ज की।

आईटी मार्केटिंग मैनेजर रह चुके हैं गौरव

गौरव खन्ना ने अभिनय से पहले एक साल तक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत टेलीविजन विज्ञापनों में काम करके की थी। गौरव की पहली मुख्य भूमिका 2007 में ‘मेरी डोली तेरे अंगना’ में थी। टीवी सीरियल ‘जीवन साथी- हमसफर जिंदगी के’ में नील फर्नांडीज, ‘सीआईडी’ में इंस्पेक्टर कविन, ‘तेरे बिन’ में डॉ. अक्षय सिन्हा और ‘प्रेम या पहेली- चंद्रकांता’ में प्रिंस वीरेंद्र सिंह के रूप में अपनी भूमिकाओं से प्रसिद्ध हुए।

ग्रैंड फिनाले में सेलिब्रिटीज ने चार चांद लगाए

ग्रैंड फिनाले और भी ग्लैमरस हो गया क्योंकि फिल्म और म्यूजिÞक इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने स्पेशल अपीयरेंस दी। कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, पवन सिंह और सनी लियोनी जैसे सेलिब्रिटीज ने सीजन की क्लोजिंग नाइट में स्टार पावर और बढ़ा दी।

जैसे ही गौरव को विनर घोषित किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैन्स और साथी सेलिब्रिटीज के बधाई मैसेज की बाढ़ आ गई, जिसमें उन्हें एक डिजर्विंग और मजबूत विनर बताया गया। प्राइज मनी और एक ऐतिहासिक कामयाबी

बिग बॉस 19 जीतने पर गौरव खन्ना को चमचमाती ट्रॉफी और ?50 लाख की प्राइज मनी मिली। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में यह उनकी दूसरी रियलिटी शो जीत है, क्योंकि उन्होंने इस साल सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया का टाइटल जीता था।