Urmila Matondkar Birthday: उर्मिला मातोंडकर पर दिल हार बैठा था ये डायरेक्टर

Urmila Matondkar Birthday, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। आज 52 साल की हो चुकीं उर्मिला 7 साल की उम्र में फिल्म कलयुग (1981) में नजर आई थीं। लेकिन, उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में पहचान साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम से मिली थी। इसके बाद आगे जाकर उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस भी काम किया और काफी नाम कमाया।

फिल्म नरसिम्हा से शुरू की करियर की शुरूआत

उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को श्रीकांत मातोंडकर और सुनीता मातोंडकर के घर मुंबई में हुआ था। उर्मिला ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपना करियर फिल्म नरसिम्हा से शुरू किया था। ये पिक्चर साल 1991 में रिलीज हुई थी। इसमें सनी देओल और डिंपल कपाड़िया जैसे दिग्गज भी नजर आए थें। लेकिन, उर्मिला को पहली बड़ी पहचान साल 1995 की फिल्म रंगीला से मिली थी। इसका डायरेक्शन रामगोपाल वर्मा ने किया था और उस दौर में वो उर्मिला पर दिल हार बैठे थे, लेकिन इस बात से उर्मिला बेखबर थीं।

उर्मिला पर आ गया था रामगोपाल का दिल

उर्मिला, रामगोपाल के दिल पर राज करने लगी थीं। एक वक्त रामगोपाल अपनी फिल्मों में सिर्फ उर्मिला को ही लिया करते थे। जब उर्मिला को इसके पीछे का कारण पता चला तो उन्होंने डायरेक्टर से दूरी बना ली थी और उनके साथ फिल्में करना भी बंद कर दिया था। लेकिन, इससे पहले इस जोड़ी ने करीब एक दर्जन फिल्मों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था।

साथ में की थीं 13 फिल्में

रामगोपाल वर्मा और उर्मिला ने साथ में बॉलीवुड के अलावा साउथ सिनेमा की फिल्मों के लिए भी काम किया। दोनों तेलुगु फिल्म अंथम, द्रोही और गायम के लिए साथ आए थे। ये सभी फिल्में रंगीला से पहले रिलीज हुईं थीं। वहीं उन्होंने अंगनगा ओका राजू, दौड़, भूत, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी और आग जैसी फिल्मों के लिए भी हाथ मिलाया था।

राजनीति में भी आजमाया हाथ

उर्मिला मातोंडकर राजनीति में भी हाथ आजमा चुकी हैं, लेकिन सियासी अखाड़े में एक्ट्रेस को सफलता नहीं मिल पाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन, भाजपा उम्मीदवार के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी।