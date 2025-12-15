Dhurandhar: धुरंधर के इस एक्टर को मिली थी जान से मारने की धमकी

फिल्म से हटाए जाने का भी बनाया गया दबाव

Dhurandhar, (आज समाज), मुंबई: तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तिरंगा समेत और भी कई बड़े शोज और फिल्मों में काम कर चुके एक्टर राकेश बेदी इन दिनों धुरंधर की वजह से छाए हुए हैं। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में उन्होंने जमाल नाम के पाकिस्तानी पॉलिटिशयन का रोल किया है, जिसमें लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हो रही है। इस फिल्म की चर्चा के बीच उन्होंने एक पुरानी फिल्म का जिक्र किया है, जिसकी रिलीज के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी।

राकेश बेदी जिस फिल्म के बारे में बताया है वो साल 1981 में आई एक दूजे के लिए, जिसमें उन्होंने विलेन का रोल किया था। कमल हासन और रति अग्निहोत्री लीड रोल में थे। पिंकविला को दिए इंटरव्यू में राकेश बेदी ने कहा, आपको पता है, एक दूजे के लिए के बाद मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी, क्योंकि फिल्म में उन दोनों हीरो-हिरोइन की मौत मेरी वजह से हुई थी। फिल्म में मेरे कैरेक्टर की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई थी, क्योंकि मैं भी उस लड़की से प्यार करता था।

राकेश बेदी ने किया था विलेन का रोल

राकेश बेदी ने आगे कहा, मेरा कैरेक्टर विलेन का था, लेकिन उसमें ह्यूमर भी था। वही कैरेक्टर दोनों की मौत की वजह था। वो जमाना एक फ्रेंजी का था। आजकल उस तरह की फ्रेंजी नहीं बन पाती है, लेकिन धुरंधर ने वो फ्रेंजी क्रिएट की है। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि धुरंधर के मेकर्स पर दबाव बनाया गया था कि वो उन्हें फिल्म में न लें बल्कि किसी दूसरे बड़े स्टार को लें। उन्होंने कहा, मेकर्स किसी प्रेशर में नहीं आए। सबसे बड़ा प्रेशर मैं बताता हू, कहा गया था कि इस रोल के लिए राकेश बेदी को मत लो किसी बड़े स्टार को लो।

आदित्य धर ने नहीं बदला फैसला

उन्होंने ये भी कहा, डायरेक्टर आदित्य धर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वो कास्टिंग नहीं चेंज करेंगे। कोई दूसरा एक्टर बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से राकेश बेदी रोल को करेंगे कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। बहरहाल, फिल्म में अब राकेश बेदी के किरदार को लोगों की तरफ से भरपूर प्यार मिल रहा है। बाकी एक्टर्स के साथ-साथ उनकी भी काफी चर्चा हो रही है।