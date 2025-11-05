Ashes Series 2025-26 : एशेज सीरीज यह धांसू बल्लेबाज करेगा ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व

Ashes Series 2025-26 : एशेज सीरीज में यह धांसू बल्लेबाज करेगा ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व

Harpreet Singh
चोट के चलते सीरीज के पहले टेस्ट में पैट कमिंस हुए बाहर, इस अनुभवी बल्लेबाज की भी हुई टीम में वापसी

Ashes Series 2025-26 (आज समाज), खेल डेस्क : क्रिकेट जगत की सबसे प्रसिद्ध सीरीज में से एक एशेज सीरीज इसी माह शुरू होने जा रही है। पांच टेस्ट मैच की यह सीरीज हमेशा ही इंगलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर होती है। इस बार की सीरीज ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेली जानी है।

यह सीरीज 21 नवंबर 2025 से शुरू होगी और इसका अंतिम मैच 4-8 जनवरी 2026 तक खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीरीज के लिए तैयार है और पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का चयन कर लिया गया है। इस टीम में अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की वापसी हुई है, जबकि युवा ओपनर सैम कॉनस्टास को बाहर कर दिया गया है। टीम का एलान बुधवार को मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने किया।

कमिंस की जगह स्मिथ के हाथ में बागडोर

ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहेंगे, ऐसे में स्टीव स्मिथ टीम की अगुआई करेंगे। बेली ने कहा, ‘हम टेस्ट समर की शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं। टीम में संतुलन अच्छा है और खिलाड़ी घरेलू सीजन से अच्छी लय में आ रहे हैं। 31 वर्षीय जेक वेदराल्ड पिछले घरेलू सीजन में शेफील्ड शील्ड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने मौजूदा सीजन में भी लाल गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा है। वे पहले टेस्ट में उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। दूसरी ओर, सैम कॉनस्टास, जिन्होंने पांच टेस्ट खेले थे, हाल के खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर कर दिए गए।

पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), शॉन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर।

एशेज के लिए इंग्लैंड की टीम

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिन्सन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड।

