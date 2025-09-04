Mitchell Starc Retirement : टी-20 क्रिकेट में नहीं दिखेगा ऑस्ट्रेलिया का यह चैंपियन गेंदबाज

मिचेल स्टार्क ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टी-20 क्रिकेट को कहा अलविदा

Mitchell Starc Retirement (आज समाज), खेल डेस्क : टी-20 के अपने शानदार करियर को विराम देते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने सन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ज्ञात रहे कि स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। स्टार्क ने 65 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें उन्होंने 79 विकेट लिए। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ (4 विकेट) रहा।

अपनी सन्यास पर ये बोले स्टार्क

सन्यास की घोषणा करने के बाद स्टार्क ने एक बयान में कहा कि मैंने आॅस्ट्रेलिया के लिए हर टी-20 मैच का लुत्फ उठाया, खासकर 2021 वर्ल्ड कप का, न सिर्फ जीत की वजह से, बल्कि उस शानदार टीम और उस दौरान की मस्ती की वजह से। 35 साल के स्टार्क ने यह फैसला टेस्ट और 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस करने के लिए लिया है।

मेरी प्रथम प्राथमिकता हमेशा से टेस्ट क्रिकेट रहा

टेस्ट और वनडे पर फोकस करेंगे स्टार्क ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहा है। 2026 में आॅस्ट्रेलिया का टेस्ट शेड्यूल काफी व्यस्त है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज, साउथ अफ्रीका का दौरा, न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज, जनवरी 2027 में भारत में पांच टेस्ट, इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में 150वीं सालगिरह का एक स्पेशल टेस्ट, और फिर 2027 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज शामिल है।

इसके अलावा, अक्टूबर-नवंबर 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में वनडे वर्ल्ड कप होगा, जिसमें आॅस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरेगा। स्टार्क ने कहा, ‘भारत में टेस्ट दौरे, एशेज और 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए, यह फैसला मुझे इन बड़े टूनार्मेंट्स के लिए तरोताजा और फिट रहने में मदद करेगा। साथ ही, इससे नई गेंदबाजी इकाई को अगले टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारी का समय भी मिलेगा।