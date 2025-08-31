शादीशुदा निकले Bigg Boss 19 ये कंटेस्टेंट, पत्नी ने बोल्ड अदाओं से मचा रखा है तहलका

By
Mohit Saini
-
0
50
शादीशुदा निकले Bigg Boss 19 ये कंटेस्टेंट, पत्नी ने बोल्ड अदाओं से मचा रखा है तहलका
शादीशुदा निकले Bigg Boss 19 ये कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली : बिग बॉस 19 के घर में नज़र आ रहे लोकप्रिय टीवी और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बजाज पहले दिन से ही सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। घर के कामों से बचने के लिए जाने जाने वाले अभिषेक बजाज की सह-प्रतियोगी कुणिका सदानंद के साथ बिस्तर न बनाने को लेकर तीखी बहस भी हुई।

होस्ट सलमान खान ने भी उन्हें कंबल न मोड़ने के लिए डाँटा, जिससे अभिषेक सबके सामने शर्मिंदा हुए। लेकिन इस बार अभिषेक शो में अपने कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी के लिए ध्यान खींच रहे हैं।

आठ साल पहले हुई थी शादी

Bigg Boss 19

अगर आपको लगता है कि 32 वर्षीय अभिषेक कुंवारे हैं, तो आप गलत हैं। जानकारी के अनुसार, अभिषेक ने आठ साल पहले अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड आकांक्षा जिंदल से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात 2010 में एक पार्टी में हुई थी और दोनों को तुरंत प्यार हो गया।

लगभग सात साल तक डेटिंग करने के बाद, अभिषेक ने मुंबई के गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास एक यॉट पर आकांक्षा को प्रपोज़ किया। दोनों की सगाई 28 अक्टूबर 2017 को हुई और एक महीने के अंदर ही कई जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी में एक भव्य शादी के बंधन में बंध गए।

शादीशुदा निकले Bigg Boss 19 ये कंटेस्टेंट, पत्नी ने बोल्ड अदाओं से मचा रखा है तहलका

अपनी शादी के दिन, अभिषेक सुनहरे रंग की शेरवानी में शाही अंदाज़ में नज़र आ रहे थे, जबकि आकांक्षा पारंपरिक लाल रंग के दुल्हन के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

अभिषेक बजाज की पत्नी कौन हैं?

अभिषेक के विपरीत, आकांक्षा जिंदल फ़िल्मी दुनिया से दूर रहती हैं। वह पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हैं और इंस्टाग्राम पर लगभग 2 लाख फ़ॉलोअर्स वाली एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं। उनका फ़ीड बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से भरा पड़ा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके पति के साथ एक भी तस्वीर नहीं है।

दरअसल, न तो अभिषेक और न ही आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर एक साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि दोनों अलग हो गए हैं, हालाँकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।