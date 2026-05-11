Actress Private Video: प्राइवेट वीडियो लीक होते ही बर्बाद होने लगी थी इस एक्ट्रेस की जिंदगी, बॉयफ्रेंड संग वायरल क्लिप ने मचा दिया था तहलका

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Mohit Saini
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Actress Private Video: प्राइवेट वीडियो लीक होते ही बर्बाद होने लगी थी इस एक्ट्रेस की जिंदगी, बॉयफ्रेंड संग वायरल क्लिप ने मचा दिया था तहलका
Actress Private Video: प्राइवेट वीडियो लीक होते ही बर्बाद होने लगी थी इस एक्ट्रेस की जिंदगी, बॉयफ्रेंड संग वायरल क्लिप ने मचा दिया था तहलका

Actress Private Video: अक्षरा सिंह आज भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट पर उनसे जुड़ा एक कथित प्राइवेट वीडियो वायरल होने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई थी। यह विवाद सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैला और मनोरंजन जगत के सबसे ज़्यादा चर्चित स्कैंडल्स में से एक बन गया।

Actress Private Video: प्राइवेट वीडियो लीक होते ही बर्बाद होने लगी थी इस एक्ट्रेस की जिंदगी, बॉयफ्रेंड संग वायरल क्लिप ने मचा दिया था तहलका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑनलाइन क्लिप सामने आने के बाद एक्ट्रेस को ज़बरदस्त ट्रोलिंग और लोगों की कड़ी नज़र का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने तो यह भी दावा किया कि वीडियो में दिख रहा आदमी उनका बॉयफ्रेंड है, जिससे अफ़वाहें और विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गए। इस घटना ने उनकी निजी और पेशेवर ज़िंदगी पर गहरा असर डाला, और उन्हें एक मुश्किल भावनात्मक दौर में धकेल दिया।

कई इंटरव्यूज़ में, अक्षरा सिंह ने उस दौरान झेले गए मानसिक आघात के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि लगातार मिल रही नकारात्मकता और ऑनलाइन उत्पीड़न की वजह से वह मानसिक रूप से थक चुकी थीं और भावनात्मक रूप से टूट गई थीं। एक्ट्रेस के अनुसार, यह विवाद उन्हें बदनाम करने और इंडस्ट्री में उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने की एक साज़िश का हिस्सा था।

हालात इतने ज़्यादा भारी पड़ने लगे थे कि अक्षरा ने माना कि वह डिप्रेशन में चली गई थीं और कभी-कभी उनके मन में डरावने ख्याल भी आते थे। उन्होंने एक बार बताया था कि उन्हें इस दबाव और लोगों के फ़ैसलों के चलते खुद को पूरी तरह से खो देने का डर सताता था।

लेकिन, भावनात्मक दर्द और आलोचना के बावजूद, इस भोजपुरी स्टार ने हार मानने से साफ़ इनकार कर दिया। समय के साथ, वह धीरे-धीरे इस सदमे से उबरीं, अपने करियर पर ध्यान दिया, और मनोरंजन इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त वापसी की। आज, अक्षरा सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही है और वह पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत होकर उभरी हैं।

एक्ट्रेस अब उस विवाद से पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी हैं और कहती हैं कि ऐसी घटनाएँ अब उन पर वैसा असर नहीं डालतीं जैसा वे पहले डालती थीं। उनके फ़ैन्स अक्सर उनकी इस यात्रा को लोगों की बदनामी और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करते हुए दिखाए गए साहस, हिम्मत और पक्के इरादे की एक मिसाल के तौर पर देखते हैं।

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