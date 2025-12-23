Priyanka Chopra: रेस्त्रां से खाने की प्लेट चुरा लेती थी ये एक्ट्रेस

अब एक फिल्म की फीस है 30 करोड़
Priyanka Chopra, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर देश-दुनिया में खास पहचान बना ली है। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उन्होंने अपना एक्टिंग करियर साउथ सिनेमा से शुरू किया था। जल्द ही फिर उन्होंने बॉलीवुड में अपने कदम रखें और हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम कमाने के बाद एक्ट्रेस ने हॉलीवुड का रुख किया। इसके बाद हॉलीवुड सिंगर से शादी कर ली और वो अमेरिका में सेटल हो गईं। यहां बात हो रही है ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 के लिए भारत आई प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा चाहे सालों पहले भारत छोड़कर विदेश में बस गई थीं, लेकिन अक्सर ही एक्ट्रेस भारत आती रहती हैं। हाल ही में वो कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 के लिए भारत आई थीं। 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर कपिल के शो के नए सीजन का पहला एपिसोड स्ट्रीम हुआ और उनकी पहली गेस्ट प्रियंका ही थीं। प्रियंका और कपिल के बीच ढेर सारी बातचीत हुई और इस दौरान प्रियंका ने खुद से जुड़ा एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया।

रेस्त्रां से प्लेट क्यों चुराती थीं प्रियंका चोपड़ा?

कपिल शर्मा ने अपने शो पर प्रियंका से सवाल किया था कि शादी के बाद विदेश में बसने और इतनी एग्जॉटिक लाइफ (अनोखी, विदेशी या असाधारण) जीने के बाद वो कौन सी चीजों को मिस करती हैं? पहले तो प्रियंका इस सवाल का जवाब देने में झिझकती हुई नजर आईं, लेकिन कपिल ने उनसे खुलकर बताने को कहा तो प्रियंका ने बताया, किसी रेस्त्रां में खाने के वक्त प्लेट पसंद आई तो उसे पर्स में डाला और निकल गए।

प्रियंका चोपड़ा की ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खुद कपिल को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक्ट्रेस ऐसा कर सकती हैं। इसके बाद प्रियंका ने आगे कहा, हां, मैंने कहा ना, इसीलिए मैं बताने से डर रही हूं कि कौन सी क्रेजी चीजें मैं यहां (भारत) पर किया करती थीं।

650 करोड़ रुपये है नेटवर्थ

प्रियंका चोपड़ा, एसएस राजामौली और महेश बाबू की फिल्म वाराणसी में काम कर रही हैं। इसमें उनके किरदार का नाम मंदाकिनी है। 1300 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बन रही इस पिक्चर के लिए प्रियंका ने 30 करोड़ रुपये की मोटी फीस वसूली है। वहीं उनकी नेटवर्थ 650 करोड़ रुपये है और वो बॉलीवुड की टॉप रईस एक्ट्रेसेस में से एक हैं।