Mohabbatein Actress Kim Sharma: ब्लॉकबस्टर फिल्म से छा गईं, फिर अचानक गायब हो गईं ये एक्ट्रेस,चार सगाई, एक शादी के बाद अब...

Mohabbatein Actress Kim Sharma: हर बॉलीवुड स्टार की अपनी कहानी होती है – कुछ सालों तक चमकते हैं, जबकि कुछ बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से शानदार शुरुआत की, अपने आकर्षण से लाखों दिलों पर राज किया और फिर अचानक गायब हो गई।

अपने बोल्ड व्यक्तित्व और खूबसूरत लुक्स के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने अपने करियर के साथ-साथ अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी सुर्खियाँ बटोरीं। चार सगाई और एक विदेशी बिज़नेसमैन से शादी के बाद, अब वह अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रही हैं – अकेली और खुश।

“मोहब्बतें” से एक ड्रीम डेब्यू

शाहरुख खान की प्रतिष्ठित फिल्म मोहब्बतें को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए 25 साल हो गए हैं। इस फिल्म ने बॉलीवुड में कई नए चेहरों को पेश किया, जिनमें खूबसूरत और चुलबुली किम शर्मा भी शामिल हैं। सह-कलाकार जुगल हंसराज के साथ उनकी मनमोहक केमिस्ट्री ने उन्हें तुरंत प्रशंसकों का पसंदीदा बना दिया।

प्रसिद्धि में वृद्धि और अचानक गिरावट

मोहब्बतें के बाद, किम शर्मा को ढेरों ऑफर मिले और उन्होंने तुमसे अच्छा कौन है, यकीन, फ़िदा और टॉम, डिक एंड हैरी जैसी फिल्मों में काम किया। हालाँकि, इनमें से कोई भी उनकी पहली फिल्म जैसा जादू नहीं बिखेर सकी और धीरे-धीरे उनका बॉलीवुड सफ़र फीका पड़ने लगा।

फिल्मों से ज़्यादा चर्चा में रही प्रेम जीवन

जबकि उनका अभिनय करियर ठप रहा, किम की निजी ज़िंदगी सुर्खियों में रही। उनके पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को डेट करने की अफवाह थी और दोनों को अक्सर पार्टियों और कार्यक्रमों में साथ देखा जाता था। बाद में, किम की चार बार सगाई हुई, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुँच पाया।

शादी, तलाक और एक नया जीवन

2010 में, किम ने केन्या स्थित एक भारतीय व्यवसायी अली पुंजानी से शादी की। उन्होंने भारत छोड़ दिया, अभिनय छोड़ दिया और एक नया अध्याय शुरू करने के लिए विदेश चली गईं। हालाँकि, यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली—2017 में, दोनों का तलाक हो गया और किम मुंबई लौट आईं और एक बार फिर अकेले जीवन जीने लगीं।

सोशल मीडिया पर अब भी छाईं

फ़िल्मों से दूर होने के बावजूद, किम शर्मा सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उनकी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं, जो साबित करती हैं कि वह अब भी पहले जैसी ही आत्मविश्वासी और चमकदार हैं। 45 साल की उम्र में भी, वह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं—फिट, चुस्त और बेहद स्वतंत्र।

Also Read: Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 7: एक दीवाने की दीवानियत’ का रोमांस नहीं थमा, मंडे पर भी कलेक्शन में जबरदस्त कमाल