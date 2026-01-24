Sourav Ganguly Biopic: सौरव गांगुली बनेगा ये एक्टर

जानें कब शुरू होगी शूटिंग

Sourav Ganguly Biopic, (आज समाज), मुंबई: हर साल कई पॉपुलर और नॉन पॉपुलर लोगों की बायोपिक बनती है। कुछ को लोगों का प्यार मिलता है, तो जिन लोगों के बारे में आॅडियंस पहले से जानती हैं, वहां कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। भारतीय सिनेमा में कई स्पोर्ट्स फिल्में बनी हैं, जिन्हें काफी प्यार मिला है। जिसमें- एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स, भाग मिल्खा भाग और मैरी कॉम शामिल हैं। अब बारी सौरव गांगुली की है, जिनकी बायोपिक का काफी वक्त पहले ही ऐलान कर दिया गया है।

फिल्म में 800 करोड़ी एक्टर ही क्रिकेटर का रोल कर रहा है। हालांकि, अबतक सिर्फ तैयारियों तक ही बात पहुंची थी, फाइनली सबसे बड़ा अपडेट फिल्म को लेकर सामने आ गया है। जानिए पिक्चर का शूट कब होगा और किस चीज को लेकर अपडेट मिला है?

फिल्ममेकर लव रंजन ने सौरव गांगुली की बायोपिक पर की बातचीत

हाल ही में फिल्ममेकर लव रंजन ने अपनी फिल्मों को लेकर एक इंटरव्यू में बात की। साथ ही कहा कि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होने से पहले, एक आॅडियंस हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्में पसंद हैं और हर तरह की फिल्में पसंद हैं। वो कहते हैं- मैं अलग-अलग तरह की फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं। इसलिए अलग-अलग जॉनर का फैन हूं। आगे कहते हैं कि प्रोड्यूसर होने का पूरा आइडिया भी इसी वजह से है। साथ ही उन्होंने सौरव गांगुली की बायोपिक पर भी बातचीत की है।

राजकुमार राव निभाएंगे सौरव गांगुली का किरदार

इसी इंटरव्यू में सौरव गांगुली की बायोपिक पर लव रंजन ने बताया कि वध 2 की रिलीज के बाद और भी फिल्में पाइपलाइन में हैं। फिलहाल उन्होंने अभी अजय देवगन के साथ एक एक्शन फिल्म पूरी की है, जो इस साल के आखिर में रिलीज होगी। साथ ही इसकी घोषणा पहले ही कर दी है।

वहीं, हम बहुत जल्द मार्च में सौरव गांगुली की बायोपिक शुरू करने वाले हैं। तो यह कुछ ऐसा है जिस पर हम काम कर रहे हैं। जी हां, राजकुमार राव फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार निभाने वाले हैं। जिन्होंने स्त्री 2 से सबका ध्यान खींचा था। साथ ही फिल्म ने दुनियाभर से 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था।

सौरव गांगुली ने भी लिया था राजकुमार राव का नाम

दरअसल पहले ही दादा सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि कर दी थी राजकुमार राव उनकी बायोपिक में दिखने वाले हैं। वहीं, राजकुमार राव ने बाद में बताया कि वो फिल्म के लिए नर्वस हैं, क्योंकि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। पर साथ ही बहुत मजेदार भी होने वाली है।