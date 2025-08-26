Monsoon Session Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा

गोरखपुर में बन रहे परमाणु संयत्र का नाम बंसीलाल के नाम पर रखने की मांग

Monsoon Session Haryana Assembly, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए सीएम नायब सैनी, विस स्पीकर, हरविंद्र कल्याण और मंत्री साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विस स्पीकर ने सत्र के पहले ही दिन सभी मंत्रियों और विधायकों से आज के दिन साइकिल पर सदन में आने के लिए कहा था। आज दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई।

प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल की कार्यवाही जारी है। शून्यकाल की शुरूआत में पूर्व सीएम बंसीलाल को याद किया गया। इस दौरान गोरखपुर में बन रहे परमाणु संयत्र का नाम बंसीलाल के नाम पर रखने की मांग की गई। फिलहाल सदन ढाई बजे तक लंच के लिए स्थगित है। लंच के बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी। मानसून सत्र 27 अगस्त तक चलेगा।

28 अगस्त को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक

28 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होगी। आज की कार्यवाही की शुरुआत में कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाल ने राशन कार्ड काटे जाने का मुद्दा उठाया। इस कारण सदन में हंगामा होने लगा। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा सर्वे के आधार पर नाम काटे गए।

मंत्री विपुल गोयल का पेटवाड़ को जवाब- अभी नए-नए विधायक बने हो सब काम प्रोसेस से ही होता है

इसके बाद नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने पोर्टल पर सवाल खड़े करते हुए किसानों के मुआवजे के बारे में पूछा। इस पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सब काम प्रोसेस से ही होता है। अभी नए-नए विधायक बने हो।

बारिश के बाद यूपी और हरियाणा के बीच की लाइन तैयार हो जाएगी

समालखा से भाजपा विधायक मनमोहन भड़ाना ने सदन में चकबंदी का मुद्दा उठाया। जवाब में राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कानून में भूमि मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। चकबंदी के कारण करीब 69 एकड़ से ज्यादा जमीन यूपी में चली गई है। बारिश के बाद यूपी और हरियाणा के बीच की लाइन तैयार हो जाएगी। अभी 53 एकड़ भूमि की चकबंदी की जा चुकी है।

अस्पताल अपग्रेड किए जा रहे, दवाईयों की कोई कमी नहीं

नूंह के विधायक मामन खान ने सिविल अस्पताल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सब हेल्थ सेंटर चलाने के लिए बिल्डिंग नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में सांपों के काटने की दवाई नहीं है। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा, अस्पताल अपग्रेड किए जा रहे हैं। अस्पतालों में दवाईयों की कोई कमी नहीं है।

गौतम बोले काम नहीं हो रहे, नरबीर का जवाब- आप भी कसूरवार

बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने सदन में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सदन में कहा कि दस महीने हो चुके हैं, हालात बहुत खराब हैं। कोई काम नहीं हो रहे हैं। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि इसके पीछे आपका भी हाथ है। इससे पहले पांच साल सरकार रही, उसमें आपका हाथ था। काम नहीं हुआ, इसके लिए आप भी कसूरवार हैं।

गवर्नर ने की लंच की व्यवस्था, सीएम ने सभी को दिया न्योता

सीएम नायब सैनी ने कहा कि मैंने कल भी सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया था, आज भी दे रहा हूं। हमारे नए गवर्नर असीम घोष सभी विधायकों से मिलना चाहते हैं। इसके लिए सदन में ही लंच की व्यवस्था की गई है। सीएम ने कहा, आज पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की आज जयंती है। उनके कार्यकाल में हरियाणा ने विकास की नई ऊंचाईयों को छुआ था। वह सच्चे कर्मयोगी थे। उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से हरियाणा को विकास की ओर लेकर गए।

सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन पूरी नहीं करती

काम नहीं होने पर सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि मेरे हलके में अभी तक एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन पूरी नहीं करती। हमारे कलानौर के अंदर एमसी लैंड है, उस लैंड पर 5 हजार परिवार रहते हैं। सालों से रहते हैं। सरकार से मांग करती हूं कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाए।

विधायक राम कुमार गौतम ने कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग की

कहा, मैं सरकार के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं। कलेक्टर रेट इतने थोड़े रखे गए हैं, जिससे सरकार को तो नुकसान है ही, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। नारनौल नगर निगम एरिया में एक करोड़ रुपए का एक किल्ला है। सरकार को चाहिए जहां-जहां कलेक्टर रेट कम हैं सरकार को उन जगहों की पहचान करनी चाहिए और वहां बढ़ाना चाहिए।

शादी के लिए मां बाप की परमिशन लेना जरूरी हो

आज हर घर में बड़ी समस्या है। हर घर से लड़के लड़की भाग जाते हैं। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लड़का और लड़की को शादी के लिए मां बाप की परमिशन मिलना जरूरी हो। राम कुमार गौतम ने समय कम होने पर स्पीकर पर तंज किया। उन्होंने कहा कि जब सदस्यों में लड़ाई होती है तो आप पूरा आनंद लेते हो, इस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। आप चेयर को ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं। आपको जो भी कहना है कि वह आप लिखित में दीजिए।

योगेंद्र राणा ने अंसध को जिला बनाने की मांग की

असंध से भाजपा विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सीईटी एग्जाम कराया है, वह बहुत ही बढ़िया है। हमारी असंध को जिला बनाने की मांग बहुत पहले से की जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला बनाने की जो कमेटी है, उसमें इस मांग को रखा जाए। हमारी असंध विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कुछ समस्याएं हैं। मेरी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से मांग है कि वह इनको दूर करने का काम करें।

सीएम आवास तक जाने वाली सड़क में करीब 500 गड्ढे

थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने शून्यकाल में खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि हमारा जिले का सीएम सिटी होने के बाद भी ये हाल है। मुख्यमंत्री आवास तक जो रास्ता जाता है, उन सड़कों में करीब 500 गड्ढे हैं। अब जो सड़कें बनी हैं, वह भी टूट गई हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि गांधी नगर एरिया में एक बस्ती है, यहां पर 2500 से अधिक मकान हैं, इन्हें मालिकाना हक दिया जाए।