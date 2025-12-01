Panchang And Rashifal: सूर्य-मंगल के तेज से चमकेंगी ये राशियां

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 2 दिसंबर, मंगलवार को वृश्चिक राशि में मंगल-सूर्य की युति से कुजादित्य योग बन रहा है। सूर्य और मंगल का तेज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। इस योग के प्रभाव से करियर में तरक्की, सरकारी कार्यों में सफलता और व्यापार में लाभ मिलता है। आइए जानते हैं आज के दिन मेष से लेकर मीन राशियों का करियर कैसा रहने वाला है।

राशिफल

मेष: आज आपके अच्छे कार्यों से आपका और आपके परिवार का गौरव बढ़ेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का लाभ भी आपको मिलेगा। आप की रुचि जप-तप और भगवान की भक्ति में अधिक रहेगी। आज सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सहयोग करेंगे। शाम से लेकर रात तक का समय आपके लिए सेहत पर ध्यान देने वाला होगा। इस दौरान वायरस और बैक्टीरिया से जुड़ी बीमारी आपको परेशान कर सकते हैं।

आज आपके अच्छे कार्यों से आपका और आपके परिवार का गौरव बढ़ेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का लाभ भी आपको मिलेगा। आप की रुचि जप-तप और भगवान की भक्ति में अधिक रहेगी। आज सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सहयोग करेंगे। शाम से लेकर रात तक का समय आपके लिए सेहत पर ध्यान देने वाला होगा। इस दौरान वायरस और बैक्टीरिया से जुड़ी बीमारी आपको परेशान कर सकते हैं। वृष: आज आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। उनकी सफलता से आपको यश और हर्ष होगा। आज माता-पिता से आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे तो कोई विशेष सफलता मिल सकती है। नौकर-चाकर व सांसारिक सुख का विस्तार होगा। आमदनी के नए मार्ग बनेंगे। शाम से रात तक का समय देव दर्शन और पुण्य कार्यों पर व्यतीत होगा।

आज आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। उनकी सफलता से आपको यश और हर्ष होगा। आज माता-पिता से आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे तो कोई विशेष सफलता मिल सकती है। नौकर-चाकर व सांसारिक सुख का विस्तार होगा। आमदनी के नए मार्ग बनेंगे। शाम से रात तक का समय देव दर्शन और पुण्य कार्यों पर व्यतीत होगा। मिथुन: यदि कोई मुकदमा या कोई अन्य पूछताछ चल रही है तो आज समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। त्वरित निर्णय न ले पाने के कारण कार्यों में बाधा और हानि होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों की कृपा से अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। रात्रि का समय गाने बजाने और मौज मस्ती में व्यतीत होगा।

यदि कोई मुकदमा या कोई अन्य पूछताछ चल रही है तो आज समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। त्वरित निर्णय न ले पाने के कारण कार्यों में बाधा और हानि होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों की कृपा से अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। रात्रि का समय गाने बजाने और मौज मस्ती में व्यतीत होगा। कर्क: यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त आज आप अपनी वाक्पटुता से किसी बहुत बड़े अफसर को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। नेत्र विकारों से परेशानी में कमी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता का लाभ होगा। रात में अधिक तीखा भोजन न करें। यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है।

यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त आज आप अपनी वाक्पटुता से किसी बहुत बड़े अफसर को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। नेत्र विकारों से परेशानी में कमी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता का लाभ होगा। रात में अधिक तीखा भोजन न करें। यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। सिंह: यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में कुछ नए परिवर्तन होंगे। नौकरीपेशा लोगों के अधिकार बढ़ेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ और मान-सम्मान मिलेगा। परिवार की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। शाम से लेकर रात तक आप सामाजिक कार्य तथा भोग विलास में लिप्त रहेंगे। क्षमता से अधिक धन प्राप्त होने के कारण आप में अभिमान भर जाएगा।

यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में कुछ नए परिवर्तन होंगे। नौकरीपेशा लोगों के अधिकार बढ़ेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ और मान-सम्मान मिलेगा। परिवार की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। शाम से लेकर रात तक आप सामाजिक कार्य तथा भोग विलास में लिप्त रहेंगे। क्षमता से अधिक धन प्राप्त होने के कारण आप में अभिमान भर जाएगा। कन्या: आज आपके अधिकारों में वृद्धि के साथ-साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अपनी शान शौकत के लिए आप धन का अपव्यय कर सकते हैं। आप दूसरों की भलाई और सेवा मन लगाकर दिल से करते रहे हैं, इसका लाभ आज आपकी संतान को मिलेगा। रात के समय में आपकी रुचि दूध, दही, एवं मिष्ठान में बढ़ेगी, किन्तु दही का सेवन करें। राशि स्वामी तृतीया अस्त है स्वास्थ्य को खराब कर सकता है।

आज आपके अधिकारों में वृद्धि के साथ-साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अपनी शान शौकत के लिए आप धन का अपव्यय कर सकते हैं। आप दूसरों की भलाई और सेवा मन लगाकर दिल से करते रहे हैं, इसका लाभ आज आपकी संतान को मिलेगा। रात के समय में आपकी रुचि दूध, दही, एवं मिष्ठान में बढ़ेगी, किन्तु दही का सेवन करें। राशि स्वामी तृतीया अस्त है स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तुला: आज काफी सोच विचार कर काम करने के उपरान्त भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। अकस्मात् कोई राजकीय दण्ड भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जोखिम के कामों से दूर रहें। शाम से लेकर राक तक छोटे-मोटे कष्ट व मान हानि की संभावना बनी रहेगी। एनीमिया और वायु विकार से शारीरिक परेशानी बढ़ सकती है।

आज काफी सोच विचार कर काम करने के उपरान्त भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। अकस्मात् कोई राजकीय दण्ड भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जोखिम के कामों से दूर रहें। शाम से लेकर राक तक छोटे-मोटे कष्ट व मान हानि की संभावना बनी रहेगी। एनीमिया और वायु विकार से शारीरिक परेशानी बढ़ सकती है। वृश्चिक: आज किसी बहुमूल्य वस्तु से लाभ होने की संभावना रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो पद एवं अधिकारों में वृद्धि होगी। आप के साहस एवं पराक्रम के सामने शत्रु नतमस्तक होंगे। संतान के प्रति आपकी प्रेम भावना बढ़ेगी। शाम से लेकर रात तक आपकी रुचि तप-यज्ञ एवं ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ेगी। नौकर चाकरों का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा।

आज किसी बहुमूल्य वस्तु से लाभ होने की संभावना रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो पद एवं अधिकारों में वृद्धि होगी। आप के साहस एवं पराक्रम के सामने शत्रु नतमस्तक होंगे। संतान के प्रति आपकी प्रेम भावना बढ़ेगी। शाम से लेकर रात तक आपकी रुचि तप-यज्ञ एवं ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ेगी। नौकर चाकरों का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। धनु: आज का दिन गुरु के प्रति निष्ठा एवं भक्ति भाव पूर्ण रहेगा। इस समय में अध्यात्म से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि विवेक नए-नए खोज करने में लगेगी। इस दौरान रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। शाम के समय अकस्मात् संतान कष्ट होने का योग दिख रहा है। विश्वास प्राप्त व्यक्ति एवं नौकर चाकर विश्वासघात करने का प्रयास करेंगे सावधान रहें।

आज का दिन गुरु के प्रति निष्ठा एवं भक्ति भाव पूर्ण रहेगा। इस समय में अध्यात्म से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि विवेक नए-नए खोज करने में लगेगी। इस दौरान रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। शाम के समय अकस्मात् संतान कष्ट होने का योग दिख रहा है। विश्वास प्राप्त व्यक्ति एवं नौकर चाकर विश्वासघात करने का प्रयास करेंगे सावधान रहें। मकर: आज आपमें शारीरिक शक्ति एवं उत्साह अधिक रहेगा। लेकिन ऐसे अनावश्यक खर्चें भी सामने आयेंगे, जो कि न चाहते हुए भी मजबूरी में करने पड़ेंगे। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो वह अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आपके हाथ में बड़ी मात्रा में पैसा आने से हर्ष होगा। शाम के समय और रात में शुभ व्यय तथा कीर्ति में वृद्धि होगी। शीघ्रगामी वाहनों से सतर्क रहें।

आज आपमें शारीरिक शक्ति एवं उत्साह अधिक रहेगा। लेकिन ऐसे अनावश्यक खर्चें भी सामने आयेंगे, जो कि न चाहते हुए भी मजबूरी में करने पड़ेंगे। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो वह अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आपके हाथ में बड़ी मात्रा में पैसा आने से हर्ष होगा। शाम के समय और रात में शुभ व्यय तथा कीर्ति में वृद्धि होगी। शीघ्रगामी वाहनों से सतर्क रहें। कुंभ: आज के दिन आपको विशेष धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में किए गए कार्यों से हानि होने की संभावना रहेगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। नए-नए कार्यों में विनिमय करना पड़े तो अवश्य करें। आगे चलकर लाभ होगा। संतान की नौकरी एवं विवाह इत्यादि मंगल कार्यों के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी।

आज के दिन आपको विशेष धैर्य से काम लेना होगा। जल्दबाजी में किए गए कार्यों से हानि होने की संभावना रहेगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। नए-नए कार्यों में विनिमय करना पड़े तो अवश्य करें। आगे चलकर लाभ होगा। संतान की नौकरी एवं विवाह इत्यादि मंगल कार्यों के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। मीन: आज आप स्वास्थ्य की तरफ से परेशान रहेंगे। पाचन क्रिया मंद एवं पेट में वायु विकार संबंधित कष्ट हो सकता है। यदि आप किसी वित्तीय संस्था या व्यक्ति से ऋण लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। नई-नई योजनाएं बनाकर उन्हें सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करें। आपके साहस एवं पराक्रम से आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें: हनुमान जी कहे जाते हैं अखंड ब्रह्मचारी, जानें कैसे हुए मकरध्वज?