Panchang And Rashifal: बुधादित्य योग में आज इन राशियों को होगा लाभ प्राप्त

जानें सभी राशियों के लिए कैसा रहेंगा आपका दिन

(आज समाज), नई दिल्ली: आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। साथ ही आज पंचमी तिथि प्रात: 09 बजकर 33 मिनट क उपरांत सारा दिन रहेगी। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और विष्कंभ योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:45-12:32 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:39-12:08 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा अपराह्न 03 बजकर 24 मिनट तक तुला उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा।

सूर्योदय सुबह में 6 बजकर 11 मिनट पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम में 6 बजकर 13 मिनट पर होगा। 26 सितंबर के दिन बेहद ही शुभ बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इससे सभी राशियों को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। किसी को शुभ समाचार मिलेगा तो किसी को मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातकों का आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपसी कहासुनी हो सकती है। संतान का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। वहीं, इन सब के बीच आपके लिए अच्छी खबर भी है। लंबे समय से चल रहे किसी कानूनी विवाद में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन न चाहते हुए भी आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ सकता है जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बने।

