Haryana Government प्रदेश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे 'ये तीन आईएएस' अधिकारी

Haryana Government, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में अपना रूतबा बनाने में आज हरियाणा कई प्रगतिशील प्रदेशों को टक्कर दे रहा है। हरियाणा सिर्फ खेती-बाड़ी और खेल और सेना में नौकरी के बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी अपने पैर जमा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत सहित कई जिलों की पहचान विश्व पटल पर बनी हुई है। ऐसे में इसे और बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

उद्योग विभाग की कमान तीन अनुभवी आईएएस अधिकारियों को सौंपी

अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक माहौल को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उद्योग विभाग की कमान तीन अनुभवी और मूल रूप से डॉक्टर रहे आईएएस अधिकारियों को सौंपी है। जी हाँ, डॉ. अमित अग्रवाल, डॉ. यश गर्ग और डॉ. आदित्य दहिया अब अपने अनुभवों के इस्तेमाल से प्रदेश के औद्योगिक नीतिगत सुधार, निवेश बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

MBBS के बावजूद प्रशासनिक सेवा को अपना करियर बनाया

उल्लेखनीय है कि डॉ. अमित अग्रवाल उद्योग विभाग में Commissioner-cum-Secretary के रूप में नियुक्त हैं। उनकी कार्यशैली को सरकार में कुशल प्रशासन का उदाहरण माना जाता है। बता दें कि डॉ अमित अग्रवाल ने एमबीबीएस (MBBS) की हुई है, बावजूद इसके उन्होंने प्रशासनिक सेवा को अपना करियर बनाया और अब तक कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां सँभालते रहे हैं। डॉ अग्रवाल मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शहरी स्थानीय निकाय निदेशक तथा डीजी-आईपीआर के पद पर भी रह चुके हैं।

डॉ गर्ग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक

वहीं बात करें डॉ. यश गर्ग तो डॉ गर्ग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक हैं। उनके पास गुरुग्राम, रोहतक, रेवाड़ी में उपायुक्त और फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त के रूप में व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। डॉ. यश गर्ग UPSC में All India 6th रैंक प्राप्त करने से पहले HSIIDC केभी MD रह चुके हैं। वहीं डॉ. आदित्य दहिया जो फ़िलहाल HSIIDC के प्रबंध निदेशक हैं। डॉ दहिया स्वच्छ भारत मिशन में फरीदाबाद और करनाल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी जाने जाते हैं। डॉ दहिया AIIMS दिल्ली से MBBS तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) से पब्लिक हेल्थ (Public Health) में मास्टर्स किये हुए है।

