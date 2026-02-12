Maha Shivratri: इन लोगों को नहीं करना चाहिए महाशिवरात्रि का व्रत

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व

Maha Shivratri, (आज समाज), नई दिल्ली: हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार शिव-शक्ति की मिलन की याद में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव का व्रत और विशेष पूजन करते हैं। इस दिन भव्य तरीके से भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। काशी समेत अन्य शहरों में महाशिवरात्रि का अनोखा रंग दिखता है।

इस दिन देश भर के मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। धार्मिक मान्यतओं के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन व्रत और पूजन करने पर भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर व्रत सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए?