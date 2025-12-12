Vastu Tips: इन गलत आदतों से जीवन में बढ़ता है दुर्भाग्य

व्यक्ति का व्यवहार, आचरण और दिनचर्या ग्रहों की स्थिति कमजोर या मजबूत करने में निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका

Vastu Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति की छोटी-छोटी आदतों में उसके जीवन की दिशा बदलने की ताकत होती है। व्यक्ति अक्सर ही रोजाना की कुछ आदतों को अनदेखा कर देता है। ये आदतें न सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव और सोच पर असर डालती हैं, बल्कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी इससे प्रभावित होती है। जब व्यक्ति की कुंडली में ग्रह कमजोर और दूषित होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बिना वजह रुकावटें, आर्थिक नुकसान, स्वास्थय परेशानियां और तनाव होता है।

वास्तु के विशेषज्ञ बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार, आचरण और दिनचर्या ग्रहों की स्थिति कमजोर या मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए।

इन बुरी आदतों को छोड़ें

देर से सोने और उठने से लगता है सूर्य दोष: सूर्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य का कारक कहा जाता है। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना सूर्य कमजोर होता है। इससे थकान और आलस्य हो सकता है। फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। करियर में बाधाएं आ सकती हैं।

ईर्ष्या रखना (राहु दोष): दूसरों से जलने और ईर्ष्या रखने से राहु प्रभावित होता है। राहु दूषित होने पर भ्रम, तनाव, मानसिक अशांति और रिश्तों में कड़वाहट होती है। वहीं साफ मन और सकारात्मक सोच रखने से राहु शुभ होता है।

गरीबों का अपमान (शनि दोष): शनि कर्मफल दाता और न्याय के देवता कहे जाते हैं। अत्यधिक शराब सेवन, गलत संगत और गरीबों का अपमान करने से शनि देव क्रोधित होते हैं। शनि के क्रोधित हो जाने से जीवन में कई तरह की अस्थिरता आती है।

बुजुर्गों का अपमान (गुरु दोष): गुरु ज्ञान, सम्मान और भाग्य का कारक माना गया है। गुरुजनों, शिक्षकों या बुजुर्गों का अपमान करने से गुरू दोष लगता है। इससे पढ़ाई में बाधा आती है। करियर में धीमी प्रगति होती है। भाग्य का साथ नहीं मिलता।

जानवरों को परेशान करना (केतु दोष): केतु आध्यात्मिकता और सद्गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। जानवरों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। इससे केतु दोष लगता है। जिससे मानसिक तनाव, अचानक नुकसान और रिश्तों में दुरियां बढ़ती हैं।

