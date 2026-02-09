Ott Release This Week: फरवरी के दूसरे हफ्ते ओटीटी पर आएंगी ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज

Ott Release This Week: फरवरी आ गई है और वैलेंटाइन वीक ज़ोरों पर है। अगर आप घर पर कुछ क्वालिटी एंटरटेनमेंट का मज़ा लेने का प्लान बना रहे हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स के पास इस हफ़्ते देने के लिए बहुत कुछ है। कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर से लेकर एक्शन कॉमेडी और हॉरर फ़िल्मों तक, फरवरी के दूसरे हफ़्ते में नई रिलीज़ की एक मज़बूत लाइनअप है। इस हफ़्ते क्या स्ट्रीम हो रहा है, इस पर एक नज़र डालें:

‘अमर विश्वास’

पॉपुलर एक्टर राजीव खंडेलवाल, जिन्होंने टेलीविज़न और फ़िल्मों दोनों में अपनी पहचान बनाई है, एक नई वेब सीरीज़ के साथ वापस आ रहे हैं। वह कोर्टरूम ड्रामा अमर विश्वास में एक वकील का रोल निभाते नज़र आएंगे। यह सीरीज़ 11 फरवरी से Amazon MX Player पर स्ट्रीम होगी। कास्ट में आमिर अली, बरखा बिष्ट और रवि बहल भी शामिल हैं।

‘कोहरा सीज़न 2’

वेब सीरीज़ कोहरा को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और अब यह अपने दूसरे सीज़न के साथ वापस आ रही है। बरुण सोबती और मोना सिंह स्टारिंग यह सीरीज़ 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगी। मोना सिंह इस सीज़न में एक सख्त पंजाबी पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगी।

‘मना शंकरा वर प्रसाद गारू’

चिरंजीवी, वेंकटेश और नयनतारा स्टारिंग यह तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फ़िल्म भी इस हफ़्ते के OTT लाइनअप का हिस्सा है। अनिल रविपुडी के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म 12 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी और अब इसका डिजिटल प्रीमियर होने वाला है। यह 11 फरवरी, 2026 से ZEE5 पर स्ट्रीम होना शुरू होगी।

‘थलाइवर थम्बी थलाइमायिल’

इस हफ़्ते भी OTT पर साउथ इंडियन फ़िल्मों का दबदबा बना हुआ है। नितीश सहदेव की डायरेक्ट की हुई तमिल पॉलिटिकल सटायर फिल्म थलाइवर थंबी थलाइमायिल 11 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीवा, थंबी रमैया और इलावरासु हैं और यह 12 फरवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

‘भानुप्रिया भूतेर होटल’

यह एक बंगाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जो नॉर्थ बंगाल की पहाड़ियों में मौजूद एक शानदार होटल में सेट है। फिल्म में मिमी चक्रवर्ती, सोहम मजूमदार, बोनी सेनगुप्ता और स्वास्तिका दत्ता हैं और इसे अरिंदम मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 से ZEE5 पर देखने के लिए उपलब्ध होगी।

‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’

अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स पिछले साल सितंबर में थिएटर में रिलीज़ हुई थी और अब यह अपने OTT डेब्यू के लिए तैयार है। माइकल चावेस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वेरा फार्मिगा, पैट्रिक विल्सन, मिया टॉमलिंसन और बेन हार्डी हैं। यह 13 फरवरी, 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू होगी।

रोमांस के माहौल और रिलीज़ की भरमार के साथ, इस वैलेंटाइन वीक में हर तरह के दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन का वादा किया गया है।