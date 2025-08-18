Google Trends पर राज कर रहे ये 6 नाम, लिस्ट में एल्विश यादव और आर्यन खान टॉप पर

Google Trends, (आज समाज), नई दिल्ली: मनोरंजन की दुनिया हमेशा हैरान करती है, और इस हफ़्ते, छह बड़े नाम गूगल ट्रेंड्स पर छाए हुए हैं। इनमें यूट्यूबर्स और बॉलीवुड स्टार्स से लेकर हॉलीवुड के सितारे तक शामिल हैं। गोलीबारी की घटनाओं से लेकर ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस नंबरों और प्रमुख ओटीटी घोषणाओं तक, ये नाम हर प्लेटफ़ॉर्म पर सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। आइए इन पर करीब से नज़र डालते हैं कि ये क्यों ट्रेंड कर रहे हैं

एल्विश यादव

लोकप्रिय यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव अपने घर के बाहर गोलीबारी की घटना के बाद चौंकाने वाली खबरों के केंद्र में हैं। कथित तौर पर, तीन बाइक सवार हमलावरों ने उनके आवास पर गोलीबारी की। इसके तुरंत बाद, विदेश में एक गैंगस्टर समूह ने हमले की ज़िम्मेदारी ली। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है, और एल्विश के पिता—जो घटना के समय घर पर थे—के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसने एल्विश का नाम ट्रेंडिंग चार्ट में सबसे ऊपर बनाए रखा है।

द बंगाल फाइल्स मूवी का ट्रेलर

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की आगामी फिल्म द बंगाल फाइल्स पहले से ही सुर्खियों में है। ट्रेलर ने उनकी पिछली फिल्मों की तरह ही गरमागरम चर्चाओं और विवादों को जन्म दिया है। फिल्म में पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं, और जोशी (अग्निहोत्री की पत्नी) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर रिलीज़ ने ऑनलाइन जबरदस्त चर्चा को जन्म दिया है, जिससे फिल्म गूगल की ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है।

मिशन इम्पॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग

हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज़ एक बार फिर ट्रेंड कर रहे हैं, मिशन इम्पॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग की ओटीटी रिलीज़ की घोषणा के साथ। यह फिल्म 19 अगस्त से अमेज़न प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी। जो प्रशंसक सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं देख पाए थे, वे क्रूज़ की एक्शन से भरपूर ब्लॉकबस्टर फिल्म को अपने घरों में आराम से देखने के लिए उत्साहित हैं।

छावा

विक्की कौशल की ऐतिहासिक महाकाव्य छावा रिलीज़ के महीनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। जनवरी में प्रीमियर होने के बाद, इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹807.91 करोड़ की भारी कमाई को पार कर लिया है, जिससे यह 2025 की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। अकेले भारत में इसकी कुल कमाई ₹716.91 करोड़ हो गई है, जिससे विक्की कौशल बॉक्स-ऑफिस के दिग्गजों की बड़ी सूची में शामिल हो गए हैं।

कुली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी नवीनतम एक्शन-थ्रिलर फिल्म कुली के साथ एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है। फिल्म ने दुनिया भर में ₹320 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है और तेज़ी से 2025 की शीर्ष 3 भारतीय रिलीज़ में शामिल हो गई है। जहाँ रजनीकांत की फिल्म दमदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ अपने रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ अभी भी बढ़त बनाए हुए है।

आर्यन खान

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान निर्देशन में कदम रखते ही सभी सही कारणों से चर्चा में हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म, “बैजेस ऑफ़ बॉलीवुड” का हाल ही में पहला लुक जारी हुआ, जिसने तुरंत ऑनलाइन तहलका मचा दिया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली इस सीरीज़ में बॉबी देओल, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, सहर बंबा, लक्ष्य, मनोज पाहवा, गौतमी कपूर और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। आर्यन के निर्देशन में बनी पहली फ़िल्म ने लोगों में भारी उत्सुकता पैदा कर दी है और वह इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले नामों में से एक बन गए हैं।