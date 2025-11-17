Panchang And Rashifal: आज त्रिग्रही योग में इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 18 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। फिर इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:41-12:23 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 14:41-16:00 मिनट तक रहेगा। आज वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध का दुर्लभ त्रिग्रही योग बन रहा है। इस महायुति से कई राशियों की किस्मत चमकेगी, जिससे करियर में सफलता और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आइए जानते हैं आज के दिन आपका करियर कैसा रहने वाला है।

राशिफल