Bigg Boss 19 में सुस्त पड़े ये 5 कंटेस्टेंट्स, दर्शक बोले- ऐसे तो घर से बाहर कर दो

Bigg Boss 19, (आज समाज), नई दिल्ली: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का दूसरा हफ़्ता शुरू हो गया है और घरवाले अब ज़्यादा सहज होकर अपना असली रूप दिखा रहे हैं। दर्शक भी अब समझने लगे हैं कि कौन खेलने आया है और कौन बस समय बिता रहा है।

जहाँ कुछ कंटेस्टेंट झगड़ों, ड्रामा और रणनीतियों से ध्यान खींच रहे हैं, वहीं अभी भी पाँच कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनका खेल बर्फ की तरह ठंडा है। यहाँ तक कि नीलम गिरी, जो पहले हफ़्ते में मुश्किल से दिखाई दी थीं, ने भी चालें चलनी शुरू कर दी हैं, लेकिन ये पाँचों अभी भी बिग बॉस के घर में पिकनिक पर ही नज़र आ रही हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस सीज़न के अब तक के पाँच सबसे निराशाजनक और निष्क्रिय खिलाड़ियों पर

1. नगमा मिराजकर

पहले दिन से ही नगमा मिराजकर गायब हैं। वह घर के अंदर हों या न हों, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। वह झगड़ों में नहीं पड़ती, अपनी राय ज़ाहिर नहीं करती, और उसकी मौजूदगी का एहसास भी मुश्किल से होता है। कई लोग मानते हैं कि वह इस सीज़न की सबसे कमज़ोर प्रतियोगी हैं।

2. अवेज़ दरबार

अपनी गर्लफ्रेंड नगमा की तरह, अवेज़ दरबार भी प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं। सलमान खान द्वारा उन्हें सच्चाई का एहसास दिलाने के बावजूद, उनका खेल अभी भी नीरस और नीरस है। नेतृत्व करने के बजाय, अवेज़ सुरक्षित खेल रहे हैं, बैकफुट पर हैं, और सबकी नज़रों में बने रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं।

3. मृदुल तिवारी

मृदुल तिवारी प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी निराशा साबित हुए हैं। लोगों ने उन्हें धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद में वोट दिया था, लेकिन इसके बजाय, वह उन्हें चुप करा रहे हैं। कई लोग अब इस बात का अफ़सोस कर रहे हैं कि उनकी जगह शहबाज़ बदेशा जैसे किसी को नहीं लाया गया—कम से कम वह मनोरंजन तो करते!

4. नतालिया जानोसज़ेक

नतालिया जानोसज़ेक शांत, विनम्र और बिना किसी नाटक के हैं—जो उन्हें बिग बॉस जैसे शो के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त बनाता है। हालाँकि वह लोगों से बात करती हैं, लेकिन उन्होंने शो में कोई मसाला या विवाद नहीं डाला है। उनके शांत स्वभाव के कारण, प्रशंसकों को संदेह है कि वह इतने हाई-वोल्टेज माहौल में ज़्यादा देर तक टिक पाएँगी।

5. प्रणीत मोरे

प्रणीत मोरे ने अब तक बस तान्या मित्तल पर मज़ाक उड़ाया है। वह किसी के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, न ही घर में किसी के लिए कोई ख़तरा। उनका शांत स्वभाव दर्शाता है कि अब तक उनका खेल कितना बेमानी रहा है। अगर उन्होंने जल्द ही अपनी कमर नहीं कसी, तो उनका सफ़र उम्मीद से पहले ही खत्म हो सकता है।