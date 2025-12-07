Data Privacy: आपकी प्राइवेसी को बनाए रखेंगे ये 5 एप्स

टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच डाटा प्राइवेसी एक बड़ी चिंता का विषय

Data Privacy, (आज समाज), नई दिल्ली: आज हम चारों तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हमारा ज्यादातर काम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है। ऐसे में डाटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। हाल में सरकार स्मार्टफोन्स में संचार साथी एप को प्री-इंस्टॉल करने की बात कर रही है। जिसे निजता का उल्लघंन माना जा रहा था। एप का विरोध हुआ और उसके प्री-इंस्टॉलेशन की शर्त को सरकार ने वापस ले लिया। ऐसे समय में, जब ज्यादातर एप्स हमारा डाटा ट्रैक करते हैं। हम आपको 5 ऐसे एंड्रॉयड एप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी प्राइवेसी को बनाए रखेंगे।

डकडकगो

डकडकगो एक अमेरिकी ब्राउजर एप है। यह ओपन-सोर्स नहीं है, लेकिन इसे खास तौर पर प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह आपकी सर्च हिस्ट्री सेव नहीं करता। और न ही आपके बारे में विज्ञापन प्रोफाइल बनाता है। यह थर्ड-पार्टी ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है और वेबसाइट्स को सुरक्षित (एन्क्रिप्टेड) कनेक्शन इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है।

प्रोटोन मेल

प्रोटोन मेल स्विट्जरलैंड की प्रोटोन एजी कंपनी का ईमेल एप है। यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। यानी आपके ईमेल आप और जिसे भेज रहे हैं, वही पढ़ सकता है। कंपनी भी आपके ईमेल नहीं पढ़ सकती। इसमें भारतीय भाषाओं का सपोर्ट भी मौजूद है।

सिग्नल

सिग्नल फाउंडेशन का सिग्नल एप पूरी तरह ओपन-सोर्स है। सभी मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। एप आपके फोन नंबर और आखिरी बार कब ऑनलाइन थे, बस इतना ही डाटा रखता है। इसमें न तो विज्ञापन हैं, न ट्रैकर्स और न ही यूजर प्रोफाइलिंग है। इसी वजह से सिग्नल अभी भी सबसे सुरक्षित मैसेजिंग एप्स में से एक माना जाता है।

ऑर्गेनिक मैप्स

Organic Maps (ऑर्गेनिक मैप्स) एक ओपन-सोर्स मैप एप है जो ओपन स्ट्रीट मैप के डाटा पर चलता है। यह ऑफलाइन नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी लोकेशन हिस्ट्री या सर्च हिस्ट्री जैसी कोई जानकारी नहीं रखता। न बैकग्राउंड में कोई डाटा ट्रैकिंग करता है।

ब्लॉकडा

Blokada (ब्लॉकडा) एक ऐसा एप है जो आपके फोन में सिस्टम लेवल पर विज्ञापनों और छिपे हुए ट्रैकर्स को रोकता है। इससे एप्स आपका डाटा विज्ञापन कंपनियों को नहीं भेज पाते। भारत जैसे देश में जहां कई एप्स विज्ञापन दिखाते हैं, यह काफी उपयोगी है। इसका प्ले स्टोर वाला वर्जन पूरी तरह ओपन-सोर्स नहीं है। लेकिन ब्लॉकडा के क्लासिक वर्जन (4 और 5) पूरी तरह ओपन-सोर्स हैं।