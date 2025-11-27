Shani Margi: शनि मार्गी होने पर इन 4 राशि वालों पर पड़ सकता है विपरित प्रभाव

बिगड़ सकते है काम, परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना
Shani Margi, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। उनको कर्म फल दाता और न्याय का देवता कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि देव सबसे धीमी गति से चलते हैं और ढाई साल में राशि परिवर्तन करते हैं। फिलहाल शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं। यहीं पर शनि देव आज यानी 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि देव 13 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हुए थे। अब वो मार्गी होकर सीधी चाल चलेंगे।
शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। जब भी शनि देव की स्थिति में बदलाव होता है, तो उसका प्रभाव देश दुनिया और सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। शनि का मार्गी होना कई राशियों को लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन इन चार राशि वालों को परेशानियां हो सकती हैं। काम बिगड़ सकते हैं।
- धनु राशि: शनि देव के मार्गी होने से धनु राशि वालों सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। धन की वजह से कई काम रुक सकते हैं। कामकाज के दौरान गुस्से पर काबू रखें नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। इस समय किसी को अपनी गुप्त बातें न बताएं अन्यथा सम्मान को ठेस लग सकती है।
- वृश्चिक राशि: शनि देव के मार्गी होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों को माता-पिता के साथ समस्याएं हो सकती हैं। इस दौरान आसपास के लोगों से सावधान रहें। फिजूल की बातों से दूर रहें। किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहें नहीं तो परेशानी हो सकती है। कारोबार शुरू करने के लिए कुछ समय रुक जांए।
- मिथुन राशि: शनि देव का मार्गी होना मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं बताया जा रहा है। मिथुन राशि वालों को इस समय में किसी से भी लेन देन नहीं करना चाहिए। अन्यथा समस्या में पड़ सकते हैं। खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पैसों के खर्च को सावधानी से मैनेज करें नहीं तो कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। इस समय में सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
- कर्क राशि: शनि देव का मार्गी होना कर्क राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। मेहनत और प्रयास के बावजूद सफलता मुश्किल से मिल सकती है। काम का दबाव बढ़ सकता है। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे जीवन में संघर्ष पैदा हो सकता है।
