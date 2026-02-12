Surya Rahu Yuti: महाशिवरात्रि पर राहु-सूर्य के साथ आने से होगा इन 3 राशि वालों लाभ!

13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में करेंगे प्रवेश

Surya Rahu Yuti, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान सूर्य आत्मा, ऊर्जा, पिता, स्वास्थ्य और तेज का कारक माने जाते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह माना जाता है। राहु सांसारिक इच्छाओं, मोह-माया, भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक बताया जाता है। ये दोनों ग्रह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस साल महाशशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाने वाला है।

इससे ठीक दो दिन पहले ग्रहों के राजा सूर्य और राहु की युति बनेगी। 13 फरवरी को सूर्य और राहु शनि देव की राशि कुंभ में युति बनाएंगे। 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहां राहु पहले से विराजामान हैं। इससे इन दोनों ग्रहों की युति बनेगी। सूर्य और राहु की इस युति का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन इन तीन राशि के जातकों के लिए सूर्य और राहु की ये युति विशेष लाभकारी हो सकती है।