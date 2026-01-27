Panchgrahi Yog: पंचग्रही योग में इन 3 राशि वालों पर होगी धन की वर्षा!

सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु मिलकर करेंगे पंचग्रही योग का निर्माण

Panchgrahi Yog, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक बेहद महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फरवरी का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से बहुत खास होने वाला है। इस महीने में कई दुर्लभ योग और राजयोग बनने जा रहे हैं, जो न केवल देश-दुनिया पर बल्कि हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालेंगे। इस बार फरवरी में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु मिलकर पंचग्रही योग बनाने जा रहे हैं।

यह अद्भुत संयोग शनि देव की प्रिय राशि कुंभ में बनने जा रहा है। यह योग 23 फरवरी 2026 के आसपास पूरी तरह सक्रिय होगा, जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषियों का मानना है कि इस योग से कुछ खास राशियों के लिए ‘गोल्डन टाइम’ शुरू होने वाला है।

क्या होता है पंचग्रही योग?

जब कुंडली के किसी एक ही भाव या एक ही राशि में पांच ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं, तो उसे पंचग्रही योग कहा जाता है। चूंकि हर ग्रह की अपनी प्रकृति होती है, इसलिए इन पांचों ग्रहों की युति से एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है। फरवरी में बनने वाला यह योग कुंभ राशि में होने के कारण और भी प्रभावशाली हो गया है।

इन 3 राशि वालों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा

मेष राशि

आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्यापार: अगर आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो यह सही समय है।

सिंह राशि

मान-सम्मान: समाज और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

निवेश: प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में किया गया पुराना निवेश अब मुनाफा देना शुरू करेगा।

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में खुशहाली आएगी।

कुंभ राशि

गोल्डन पीरियड: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे।

सफलता: जो काम पिछले कई महीनों से रुके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे।

आय के स्रोत: एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बन रहे हैं।

