Crops Farming: हर मौसम में उगाई जा सकती हैं ये 10 फसलें

जानें उगाने का सही तरीका और रख-रखाव के उपाय

Crops Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: सर्दी आते ही किसान अपने खेत में फसलों की रोपाई करने का काम शुरू कर चुके हैं। वैसे तो ये रबी फसलों का सीजन चल रहा है, लेकिन कई किसान इस सीजन में कई तरह की सब्जियों और फसलों की भी खेती करते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में कुछ फसलों की खेती अधिक पैदावार देती है। ऐसे में भारत में कई ऐसी फसलें और सब्जियां हैं जिन्हें उपयुक्त कृषि तकनीकों और सिंचाई की उपलब्धता के साथ लगभग पूरे साल उगाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 10 फसलें के बारे में।

हर मौसम में उगाई जाने वाली फसलें