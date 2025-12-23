Punjab CM News : प्रदेश के विकास में फंड की कमी नहीं आएगी : मान

गांवों के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का अपना अभियान जारी

Punjab CM News (आज समाज), संगरूर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य के हर तरफ के विकास को और बढ़ावा देने के लिए गांवों का पूरी तरह से विकास समय की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पहले से ही लोगों की भलाई और गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सीएम ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर, स्ट्रीट लाइट, सीवेज की समस्या या दूसरी सभी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। यह बड़ा काम आम जनता के सक्रिय सपोर्ट और सहयोग के बिना मुमकिन नहीं हो सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों और उनके चुने हुए नुमाइंदों को राज्य में चल रहे डेवलपमेंट के कामों पर रेगुलर नजर रखनी चाहिए। इससे काम को क्वालिटी तरीके से करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे यह पक्का करें कि गांवों के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की कोशिशें उनकी मदद और गाइडेंस से सफल हों। उन्होंने कहा, कि राज्य की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है, इसलिए राज्य सरकार उनमें जबरदस्त डेवलपमेंट पक्का करने के लिए प्रयासरत है।

गांवों में मिलेगी हर संभव सुविधा

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुविधा के लिए शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत्त है और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसे इवेंट करने का एकमात्र मकसद राज्य और खासकर गांवों में चल रहे डेवलपमेंट को और तेजी देने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। ग्रामीण इलाकों के बड़े डेवलपमेंट पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए पहले ही कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। उन्होंने डेवलपमेंट की रफ़्तार को और तेज करने के लिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में आम जनता से मदद मांगी।

प्रदेश के युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी

मान ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद से 58,000 से ज्यादा नौकरियां बनाई हैं, स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई गई हैं, ?43,000 करोड़ की सड़कें बनाई गई हैं क्योंकि राज्य सरकार ने पैसे की समझदारी से खर्च मैनेज किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में जीवन का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसी ने नहीं सुना था कि राज्य के छात्र पायलट बन रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने छात्रों को यह वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने के लिए सात प्लेन खरीदे हैं ताकि वे अब ऊंची नौकरियों में जा सकें। उन्होंने कहा कि सपने देखना हर किसी का हक है, सिर्फ अमीर लोगों का नहीं, इसलिए यह सरकार सिर्फ अमीरों को नहीं, बल्कि आम लोगों को फायदा पहुंचा रही है।

