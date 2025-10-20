Haryana Electricity Department: हरियाणा में दिवाली पर नहीं लगेगा बिजली का कट

24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे कर्मचारी, बिजली मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश

Haryana Electricity Department, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में दीवाली पर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलेंगी। बिजली विभाग ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सभी अफसरों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में दीवाली के दिन बत्ती गुल होगी, तो संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। विभाग ने बिजली चोरी रोकने और फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए टीमों को फील्ड में तैनात किया है।

13 हजार मेगावाट तक पहुंची डिमांड, विभाग ने बैकअप प्लान किया तैयार

दिवाली के दिन हर जिले में छह लाख यूनिट तक बिजली खपत का विभाग का अनुमान है। इसको देखते हुए सूबे में बिजली की डिमांड 13 हजार मेगा वाट तक पहुंच सकती है। डिमांड को देखते हुए विभाग ने बैकअप प्लान भी बनाया है। साथ ही सप्लाई बाधित न हो इसको लेकर भी तैयारी की गई है। हरियाणा में इस बार जुलाई में सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ी थी, इस कारण से 16 हजार मेगावाट लोड पहुंच गया था।

विभाग की प्लानिंग

पेड़ और तारों की सुरक्षा: तेज हवा के कारण लाइट न जाने पाए, इसके लिए पेड़ों की कटाई और छटाई की जा रही है।

बिजली चोरी करने वालों पर की जाएंगी सख्त कार्रवाई

अनिल विज ने निर्देश दिए कि बकाया राशि नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन गांवों में शत-प्रतिशत बिजली की चोरी हो रही है और रिकवरी की राशि बकाया है, वहां के सरपंच से बातचीत की जाए ताकि रिकवरी की वसूली हो सके।

ऐसे गांवों में रिकवरी के संबंध में एक व्यापक अभियान चलाया जाए और जिला के उपायुक्त सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाए। नियमित तौर पर रिकवरी की निगरानी उनके द्वारा रखी जाएगी। आदतन बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं का डाटा इकट्ठा कर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।