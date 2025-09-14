Jackfruit Farming: कटहल से होगी बंपर कमाई

जानें किस राज्य में होती है सबसे ज्यादा खेती

Jackfruit Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: कटहल ऐसा पौधा है जो कई वर्षों तक फल देता है। कटहल को विश्व का सबसे बड़ा फल भी कहा जाता है। इसके पके हुए फल को ऐसे ही खाया जाता है। लेकिन, कटहल को लोग सब्जी के रूप में सबसे पसंद के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसे फल और सब्जी दोनों ही कहा जाता है। वहीं, बारिश के मौसम में कटहल के बागान यानी खेती की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य सबसे अधिक कटहल का उत्पादन होता है। आइए जानते हैं।

ये राज्य हैं सबसे आगे

कटहल उत्पादन के मामले में केरल देश के अन्य सभी राज्यों में अव्वल है।

यहां की जलवायु और मिट्टी कटहल की खेती के लिए काफी बेहतर है।

इस वजह से सबसे अधिक कटहल का उत्पादन केरल में होता है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, केरल में 42।90 फीसदी कटहल का उत्पादन होता है।

अन्य राज्यों का स्थान

दूसरे स्थान पर ओडिशा है, यहां कुल 9।64 फीसदी कटहल का उत्पादन किया जाता है।

तीसरे पायदान पर पश्चिम बंगाल है, यहां कटहल का 6।91 फीसदी उत्पादन किया जाता है।

चौथे पायदान पर असम है, इस राज्य का कटहल उत्पादन में 6।86 फीसदी की हिस्सेदारी है।

इसके अलावा पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ है जहां कटहल की 6।16 फीसदी पैदावार होती है।

छठे पायदान पर झारखंड है, इस राज्य का कटहल उत्पादन में 6।07 फीसदी की हिस्सेदारी है।

यानी ये छह राज्य मिलकर कुल 75 फीसदी कटहल का उत्पादन करते हैं।

कटहल के फायदे

कटहल में बहुत प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।

कटहल में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं।

ये पाचन सुधारने, हृदय स्वास्थ्य बढ़ाने, त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है।

इसके अलावा, इसमें मौजूद एंटीआॅक्सीडेंट्स प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं।

कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को भी कटहल कम करता है।

कटहल रक्तचाप को नियंत्रित करता है और रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखता है।

