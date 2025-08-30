Prisoner Diet Chart: हरियाणा की जेलों में कैदियों के डाइट चार्ट में होगा बदलाव

लंच-डिनर में दाल-चावल-दही, ब्रेकफास्ट में बिस्किट-रस्क का भी आॅप्शन शामिल

Prisoner Diet Chart (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को दिए जाने वाले भोजन को लेकर सरकार बदलाव करने जा रही है। अब कैदियों को लंच-डिनर में दाल-चावल-दही और ब्रेकफास्ट में बिस्किट-रस्क का भी आॅप्शन भी मिलेगा। जेल विभाग की ओर से कैदियों के डाइट चार्ट में बदलाव को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। डाइट चार्ट में बदलाव के इस प्रस्ताव को जेल विभाग की ओर से मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव में कैदियों के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ नई आइटमें व विकल्प जोड़े गए हैं।

ब्रेकफास्ट में ब्रेड-रस्क व फैन के आॅप्शन भी मिल सकेंगे। इसके अलावा लंच और डिनर में रोटी व मौसमी सब्जी के साथ दाल, चावल और दही भी शामिल रहेगा। कैदियों के इस डाइट चार्ट में होने वाले इस बदलाव में करीब 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।

कैदियों पर औसतन खर्च के मामले में हरियाणा दूसरे नंबर पर

एक रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों पर औसतन खर्च के मामले में हरियाणा पहले ही आंध्रप्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट-2023 के मुताबिक आंध्र प्रदेश हर साल एक कैदी पर 2.68 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि हरियाणा में 1.60 लाख रुपए और दिल्ली में 1.49 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इससे पहले सितंबर 2023 में तत्कालीन सीएम मनोहरलाल खट्टर ने कैदियों की डाइट में 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी। हालांकि तब डाइट चार्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

11.52 करोड़ रुपए आएगा अतिरिक्त खर्च

अभी जेल में कैदियों को दिए जाने वाले खाने और नाश्ते को बनाने में 3.41 रुपए मिलाकर 62.83 रुपए की लागत आती है। जेल विभाग के नए प्रस्ताव में खाने बनाने की लागत में कमी आएगी।

खाना बनाने में 2.01 रुपए की लागत मिलाकर 75.10 रुपए प्रति कैदी की लागत आएगी। यानी पहले और अब के नए प्रस्ताव में करीब 12.27 रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। टोटल अतिरिक्त खर्च करीब 11 करोड़ 52 लाख रुपए तक का आएगा।

