A Big truck loaded with gravel got stuck : बजरी से भरा बड़ा ट्रक अचानक सड़क धंसने से बीच रास्ते पर फंसने से मचा हड़कंप

भारी वाहनों के दबाव और लगातार बारिश से सड़कें हो रही कमजोर

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। बलटाना एरिया में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बजरी से भरा एक बड़ा ट्रक अचानक सड़क धंसने से बीच रास्ते पर फंस गया। ट्रक का संतुलन बिगड़ने से वह पलटते-पलटते बचा। घटना के कारण पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। करीब चार घंटे तक ट्रक सड़क में धंसा रहा, जिस कारण लंबा जाम लग गया और वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक में भारी मात्रा में बजरी लदी हुई थी और जैसे ही वह बलटाना रोड़ से गुजर रहा था, अचानक सड़क धंस गई। सड़क की मिट्टी अंदर से खोखली होने के कारण ट्रक का अगला हिस्सा धंस गया। देखते ही देखते ट्रक बीच रास्ते पर फंस गया और उसका आधा हिस्सा झुक गया। यह नजारा देखकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। कई लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस और जेसीबी चालक लगातार चार घंटे तक लगे रहे, तब जाकर सड़क पर खड़ा ट्रक हटाया गया और यातायात सामान्य हो पाया

सूचना मिलते ही बलटाना पुलिस चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ट्रक को बाहर निकालने के लिए तुरंत जेसीबी मशीन मंगवाई गई। करीब दो जेसीबी की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला जा सका। पुलिस और जेसीबी चालक लगातार चार घंटे तक लगे रहे, तब जाकर सड़क पर खड़ा ट्रक हटाया गया और यातायात सामान्य हो पाया।

इस घटना के कारण रोड पर लंबा जाम लग गया था। कई वाहन चालकों ने मजबूर होकर वैकल्पिक रास्ता अपनाया। लोगों ने नगर परिषद और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आए दिन इस तरह की समस्या सामने आ रही है, लेकिन सड़क की मरम्मत और देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भारी वाहनों के दबाव और लगातार बारिश से सड़कें कमजोर हो चुकी हैं।स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले और तुरंत सड़क की मरम्मत करवाई जाए।

फिलहाल, पुलिस की तत्परता से ट्रक को बाहर निकालकर जाम खुलवाया गया, लेकिन लोगों की नाराजगी साफ झलक रही थी।बारिश की वजह से मिट्टी ने अपनी जगह बना ली। टिप्पर में माल जरूरत से ज्यादा लोढ होगा जिस कारण सड़क पर दबाव बढ़ गया और मिट्टी धस गई ।कल सुबह ही टीम भेज कर चेक करवा लिया जाएगा और सड़क को ठीक करवा दिया जाएगा।

