Delhi Powecut Alert : दिल्ली में लग सकता है 7 जुलाई को कई इलाको में बिजली का कट लोगो रहे सतर्क

By
Sandeep Singh
-
0
14
There may be power cuts in many areas of Delhi on July 7, people should be cautious.

Delhi Powershut Down : दिल्ली बिजली विभाग ने दिल्ली के लोगो को जानकारी देते हुए बताया की आने वाली 7 जुलाई को बिजली की कटौती देखने को मिल सकती है। यह कटौती किसी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि जरूरी मेंटेनेंस और सिस्टम अपग्रेड के काम के कारण की जा रही है। दरअसल, BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और रखरखाव से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते अलग-अलग इलाकों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे उसी हिसाब से अपने दिन की योजना बनाएं और बिजली कटौती से पहले जरूरी इंतजाम कर लें।

  • नांगलोई डिवीजन: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ब्लॉक B, ज्वालापुरी, पश्चिम विहार में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
  • नांगलोई डिवीजन: सुबह 11:07 बजे से दोपहर 13:07 बजे तक ब्लॉक B, अमनपुरी, कमरुद्दीन नगर, नांगलोई में बिजली की समस्या रहेगी।

आखिर कौन से क्षेत्र रहेंगे बिजली से प्रभावित

  • 12:30 बजे तक ब्लॉक C-4H, जनकपुरी में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
  • जनकपुरी डिवीजन: सुबह 11:07 बजे से 12:37 बजे तक ब्लॉक C1, जनकपुरी में पावट कट रहेगा।
  • राजौरी गार्डन एक्सटेंशन: सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक ब्लॉक Z, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन में पावर कट की समस्या रहेगी।
  • हौज खास: सुबह 11:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक पॉकेट B, कटवारिया सराय में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
  • छतरपुर डिवीजन: सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक गढ़ी गांव, छतरपुर में बिजली कट की समस्या रह सकती है।
  • टैगोर गार्डन: सुबह 11:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक ब्लॉक B-2, रघुबीर नगर, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
  • जाफरपुर डिवीजन: सुबह 10:07 बजे से 11:37 बजे तक रावतां, जाफरपुर कलां गांव में बिजली नहीं आएगी।
  • द्वारका डिवीजन: सुबह 10:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक सूरज विहार, द्वारका में पावर कट की समस्या रहेगी।
  • मुंडका: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक यादव पार्क, कमरुद्दीन नगर में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
  • मुंडका: सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आकाश विहार में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।
  • मोहन गार्डन: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक फेज 5, ओम विहार, हस्तसाल में पावर कट रहेगा।

बिजली की कटौती का क्या है कारण ?

बता दें कि इस समय दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में सिस्टम को स्थिर रखने और आगे बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यह मेंटेनेंस जरूरी माना जा रहा है।