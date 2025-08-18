BSNL 347 Plan: इतना सस्ता प्लान कहीं नहीं! BSNL ने मचाई हलचल, देखें प्लान

BSNL 347 Plan, (आज समाज), नई दिल्ली: निजी टेलीकॉम दिग्गजों को टक्कर देने के लिए, बीएसएनएल लगातार रोमांचक प्लान पेश कर रहा है। हाल ही में, सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर ने नए यूज़र्स के लिए एक खास ऑफर भी पेश किया था, जिसके तहत वे सिर्फ़ ₹1 में डेटा बेनिफिट के साथ नया सिम पा सकते थे। अब, कंपनी ने 54 दिनों की वैलिडिटी वाले एक और किफायती प्लान की घोषणा की है, जिसमें न सिर्फ़ डेटा, बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस का भी लाभ मिलता है।

बीएसएनएल का ₹347 प्लान

बीएसएनएल ने हाल ही में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर घोषणा की कि यूज़र्स अब सिर्फ़ ₹347 वाले प्लान का लाभ उठा सकते हैं। इस पैक के तहत, सब्सक्राइबर्स को ये मिलते हैं:

प्रतिदिन 2GB हाई-स्पीड डेटा

अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग (बिना किसी सीमा के, जितना चाहें उतना बात करें)

प्रतिदिन 100 एसएमएस

संक्षेप में, यह प्लान आपको प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत कम कीमत पर ज़्यादा डेटा देता है, जो इसे एक बेहतरीन किफ़ायती विकल्प बनाता है।

जियो और एयरटेल इस कीमत की बराबरी नहीं कर सकते

निजी कंपनियों की तुलना में, न तो जियो और न ही एयरटेल इतना किफ़ायती पैक पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, जियो 56 दिनों की वैधता वाला एक प्लान प्रदान करता है, लेकिन उसी 2GB/दिन डेटा लाभ के लिए इसकी कीमत ₹629 है। एयरटेल का ऐसा ही प्लान ₹649 पर और भी महंगा है।