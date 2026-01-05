Weather Update : सर्दी, कोहरे से राहत के अभी नहीं आसार

पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में भीषण ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी

Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर भारत में अभी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में शीत लहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी राज्यों में भी तापमान काफी कम दर्ज किया जा रहा है। उत्तर से पूर्वोत्तर और पश्चिम से पूर्वी राज्यों तक कोहरे का कहर भी बना हुआ है। इस तरह मौसम की मार से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेल से लेकर प्लेन के सफर पर असर पड़ा है। अगले चार-पांच दिन मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है ।

इस सीजन में रविवार को गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा

कश्मीर में रात का पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। रातें और ठंडी हो गई हैं। रविवार को सबसे ठंडा गुलमर्ग रहा। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्रीनगर में माइनस 3.2 डिग्री रहा। रविवार को दोपहर में धूप तो निकली पर ठंडी हवा के आगे बेअसर लगी। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 9.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा। शोपियां में तापमान में गिरावट से जलस्रोत जम गए हैं। मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार इस सप्ताह तापमान तीन डिग्री तक और गिरेगा।

हिमाचल में भी पारा माइनस 6.3 दर्ज हुआ

हिमाचल में भीषण ठंड से किन्नौर की नाको झील पूरी तरह जम गई है। यहां पर्यटक झील पर स्केटिंग करते दिखे। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम पारा माइनस 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में यह 3.6 डिग्री रहा। सोमवार व मंगलवार को बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड में जमे झीलें और झरने

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों, खासकर गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और पाले के कारण नदियां, नाले और झरने जम गए हैं। इससे तापमान शून्य से 11-12 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। केदारनाथ धाम की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पाले की कई इंच मोटी परत के बीच भागीरथी नदी में बहुत कम पानी बह रहा है।

पंजाब में 2.1 डिग्री तक गिरा पारा

पंजाब में ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। रविवार को प्रदेश के दिन के तापमान में औसतन 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री नीचे पहुंच गया। अमृतसर में शीत दिवस की स्थिति रही जबकि बेहद घने कोहरे के कारण यहां दृश्यता शून्य रिकॉर्ड की गई।