Jind News : अलग-अलग स्थानों से लाखों की चोरी,नहर हैड कार्यालय से रिकार्ड व सामान चोरी

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। गांव बडनपुर सिरसा ब्रांच नहर हैड पर बने कमरे का ताला तोड़ कर बीती रात चोरों ने रिकार्ड, वायरलेस सेट ,व अन्य सामान को चोरी कर लिया। सदर थाना पुलिस ने सिंचाई विभाग के एसडीओ की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिंचाई विभाग बरवाला उपमंडल के एसडीओ प्रदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विभाग ने गांव बडनपुर के निकट सिरसा ब्रांच नहर हैड पर कार्यालय बनाया हुआ है। बीती रात चोरों ने कार्यालय के कमरे का ताला तोड़ कर पुराना रिकार्ड, वायरलेस सेट, बिजली वायर समेत अन्य सामान को चोरी कर लिया। घटना का सुबह उस समय पता चला जब स्टाफ हैड पर पहुंचा। कार्यालय के एक कमरे का ताला टूटा हुआ था। रिकार्ड, वायरलेस सेट व अन्य सामान गायब था। सदर थाना नरवाना पुलिस ने सिंचाई विभाग के एसडीओ की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बिजली निगम कार्यालय खिड़की उखाड़ सामान चुराया

बिजली निगम नरवाना के एसडीओ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती रात चोरों ने कार्यालय की खिड़की तोड़ कर बिजली मीटर, एचटीसीटी, पीटी उपकरण, मेल तथा फीमेल, कंडक्टर, स्क्रैप समेत अन्य बिजली उपकरणों को चोरी कर लिया। घटना का सुबह उस समय पता चला जब स्टाफ कार्यालय पहुंचा। शहर थाना नरवाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो किसानों की तीन भैंस तथा कटड़ी चोरी, मामला दर्ज

गांव सरनाखेड़ी निवासी जयभगवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने मकान के साथ पशुबाड़ा बनाया हुआ है। बीती रात चोरों ने उसके पशुबाड़े से एक भैंस तथा एक कटड़ी तथा पड़ोसी राजेश के पशुबाड़े से दो भंैसों को चोरी कर लिया। घटना का सुबह उस समय पता चला जब वे अपने पशुबाड़े में पहुंचे। सदर थाना सफीदों पुलिस ने जयभगवान की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बांस के गोदाम से नगदी व मोबाइल चोरी, मामला दर्ज

शर्मा नगर निवासी रवि कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरा रोड पर उसका बांस का गोदाम है। गत दिवस शाम को गोदाम से 25 हजार रुपये की नगदी तथा मोबाइल फोन गायब हो गया। शहर थाना पुलिस ने रवि कुमार की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।