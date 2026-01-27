Theatre Release This Week: महीने के अंत में सिनेमाघरों में मचेगा महा-तूफान, 11 फिल्में होंगी रिलीज

Theatre Release This Week: जैसे-जैसे जनवरी खत्म हो रहा है, महीने का आखिरी हफ़्ता फ़िल्म प्रेमियों के लिए एक सिनेमैटिक ट्रीट लेकर आया है। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन सिनेमा तक, कुल 11 फ़िल्में थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार हैं, जिससे यह पूरे देश के दर्शकों के लिए एक रोमांचक हफ़्ता बन गया है।

2 हिंदी फ़िल्मों और 9 साउथ इंडियन फ़िल्मों के बड़े पर्दे पर आने के साथ, सिनेमा हॉल ज़बरदस्त मनोरंजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक्शन से भरपूर थ्रिलर से लेकर इंटेंस ड्रामा और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री तक, इस हफ़्ते रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों की पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है।

मर्दानी 3

रानी मुखर्जी पॉपुलर एक्शन-क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी मर्दानी की तीसरी किस्त में DCP शिवानी शिवाजी रॉय के अपने दमदार अवतार में वापस आ गई हैं। मर्दानी (2014) और मर्दानी 2 (2019) के बाद, एक्ट्रेस एक नए दिलचस्प केस के साथ वापस आई हैं।

कहानी 93 लड़कियों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे शिवानी एक खतरनाक भिखारी माफिया सिंडिकेट का सामना करती है। फ़िल्म आयुष गुप्ता ने लिखी है और आदित्य चोपड़ा ने यश राज फ़िल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस की है। अभिरज मिनावाला द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में जानकी बोडीवाला, मल्लिका प्रसाद, जिस्शु सेनगुप्ता, मिखाइल यावलकर और इंद्रनील भट्टाचार्य भी हैं।

रिलीज़ डेट: 30 जनवरी, 2026

मायासभा – द हॉल ऑफ़ इल्यूजन

कल्ट क्लासिक तुम्बाड के बाद, फ़िल्ममेकर राही अनिल बर्वे मायासभा – द हॉल ऑफ़ इल्यूजन नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ वापस आए हैं। फ़िल्म परमेश्वर खन्ना की कहानी है, जो एक बदनाम और अकेला प्रोड्यूसर है जो अपने बेटे के साथ एक टूटे-फूटे थिएटर में रहता है।

छोड़े हुए थिएटर के अंदर छिपा खजाना धोखे और ज़िंदा रहने के एक खतरनाक खेल को जन्म देता है। फ़िल्म में जावेद जाफ़री, वीना जामकर, दीपक दामले और मोहम्मद समद हैं।

रिलीज़ डेट: 30 जनवरी, 2026

लॉकडाउन

लॉकडाउन एक तमिल साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो अनीता नाम की एक युवा महिला के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे घर लौटने से डर लगता है। जब अचानक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होती है, तो वह खुद को अपने घर में फंसा हुआ पाती है, जहाँ उसे एक अनदेखी और अनचाही मौजूदगी का एहसास होता है।

जैसे-जैसे उसका अजीब व्यवहार और इमोशनल ब्रेकडाउन बढ़ता है, उसके माता-पिता ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। ए.आर. जीवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन, चार्ली, निरोशा, लिविंगस्टन, इंदुमती, राजकुमार, शामजी, लोलू सभा मारन, विनायक राज, विधु और अभिरामी हैं।

रिलीज़ की तारीख: 30 जनवरी, 2026

त्रिमुखा

यह तेलुगु सस्पेंस क्राइम थ्रिलर CID ऑफिसर शिवानी राठौड़ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बेरहम सीरियल अपराधी का पीछा कर रही है। इस बीच, डॉ. योगी, एक शोधकर्ता, अपनी टीम के साथ अजीब पैरानॉर्मल घटनाओं की एक श्रृंखला की जांच करते हैं।

जब दोनों जांचें अप्रत्याशित रूप से मिलती हैं, तो चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। राजेश नायडू द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सनी लियोन, योगेश कल्ले, आकृति अग्रवाल, शकालका शंकर, मोटा राजेंद्रन और आशु रेड्डी हैं।

रिलीज़ की तारीख: 30 जनवरी, 2026

मेलिसई

मेलिसई एक दिल को छू लेने वाला तमिल पारिवारिक ड्रामा है जो गाने के प्रति अटूट जुनून वाले एक साधारण आदमी के बारे में है। अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हुए, वह संगीत उद्योग में बड़ा नाम कमाने का सपना देखता है – यहाँ तक कि अपने सपने को पूरा करने के लिए सूदखोर से पैसे भी उधार लेता है।

जैसे-जैसे बाधाएँ उसके सपनों और परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं, उसे जीवन बदलने वाले फैसले लेने पड़ते हैं। धीरज जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में किशोर कुमार जी, सुबत्रा रॉबर्ट, जॉर्ज मैरियन, हरीश उथमन, धीरज जी और धनन्या वर्शिनी हैं।

रिलीज़ की तारीख: 30 जनवरी, 2026

वलावर

कर्नाटक के सकलेशपुर के सुंदर नज़ारों के बीच बनी, वलावर एक कमिंग-ऑफ-एज ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों, भाई-बहनों की प्रतिद्वंद्विता और ज़िम्मेदारी को दिखाती है।

कहानी कुंडेशी नाम के एक युवा लड़के की है, जो एक किसान परिवार से है, जो प्यार, नुकसान और अपने परिवार की मुश्किलों का सामना करते हुए एक लापता गाय को खोजने निकलता है। सुतन गौड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वैदिक कौशल, मास्टर शयान, मालतेश एचवी, हर्षिता आर गौड़ा और अभय एस हैं।

रिलीज़ की तारीख: 30 जनवरी, 2026

प्रकंबनम

प्रकंबनम एक मलयालम कैंपस ड्रामा है जो केरल के एर्नाकुलम में एक जीवंत लड़कों के हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमता है। उनका लापरवाह जीवन कैंपस की राजनीति और चंचल शरारतों के इर्द-गिर्द घूमता है – जब तक कि एक चौंकाने वाली घटना उनकी दुनिया को उलट-पुलट न कर दे।

विजेश पनाथुर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनापति, सागर सूर्या, अल अमीन, राजेश माधवन, शीतल जोसेफ, प्रशांत अलेक्जेंडर, कलाभवन नवास और अज़ीज़ नेदुमंगद शामिल हैं।

रिलीज की तारीख: 30 जनवरी, 2026

