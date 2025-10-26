Panchang And Rashifal: गुरु-चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग इन राशियों को बना देगा धनवान

आइए विस्तार से जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: पंचांग के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, बव करण, शोभन योग, पश्चिम का दिशाशूल और वृश्चिक राशि में चंद्रमा है। रवि योग सुबह में 06:29 एएम से बन रहा है, जबकि इसके समापन पर 10:46 एएम से सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये दोनों ही शुभ फलदायी हैं। छठ पूजा के खरना में व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखता है। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर रोटी और गुड़ वाली खीर बनाते हैं और खाते हैं। इस प्रकार से दूसरा दिन व्यतीत होता है।

आज लाभ पंचमी भी है। लाभ पंचमी के दिन गुजरात में दिवाली का समापन होता है। लाभ पंचमी के दिन पूजा करने से बिजनेस में उन्नति, धन लाभ होता है। लाभ पंचमी पूजा का मुहूर्त 06:29 एएम से 10:13 एएम तक है। आज रविवार व्रत और सूर्य पूजा है। रविवार को गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग बन रहा है। यह योग कुछ राशियों के करियर में तरक्की और आर्थिक मजबूती लाएगा। मेष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। मिथुन और कर्क राशि वालों को जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा।

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है। भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आज के दिन पेमेंट मिलने से आपके व्यावसायिक कार्यक्रमों में तेजी आएगी। मेष राशि के लोगों को आज वह अवसर मिलेगा जिसका लंबे समय से इंतजार था। दिन आपके अनुकूल रहेगा।

