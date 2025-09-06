Palwal News: पलवल में पुलिस में नौकरी लगते ही युवती ने पति को छोड़ा

पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है युवती
Palwal News, (आज समाज), पलवल: हरियाणा के पलवल में एक युवती द्वारा अपने पति को छोड़कर मायके में रहने का मामला सामने आया है। युवती दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। आरोप है कि युवती ने पुलिस में भर्ती होने के बाद पति को छोड़ा है। अब पति ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पति का आरोप है कि उसने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी कराई। जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी वो उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। पति ने इसको लेकर सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है।
साल 2023 में हुई शादी
पलवल के गांव बड़ौली के रहने वाले (26) के प्रीतम ने बताया कि साल 2021 में उसने पलवल में एक लाइब्रेरी शुरू की थी। राजीव नगर की युवती भी तैयारी के लिए आती थी। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे रिलेशन बढ़ने लगा। पीतम का कहना है कि उन्होंने युवती को अपने घरवालों से भी मिलवाया। प्रीतम ने बताया कि 4 जनवरी 2023 को उन्होंने बल्लभगढ़ के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।
शादी होने के बाद खुली दिल्ली पुलिस की भर्ती
शादी करने के बाद वह कुछ समय युवती के घर पर ही रहे। उसके बाद रसूलपुर चौक पर फ्लैट लेकर रहने लगे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की भर्ती खुल गई। युवती ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर दिया। इस दौरान वह लाइब्रेरी को शिफ्ट करके किठवाड़ी चौक के पास ले आए थे।
पत्नी की नौकरी के लिए लाइब्रेरी बेची
प्रीतम का कहना है कि पत्नी की नौकरी की तैयारी करने के लिए उनको पैसों की बेहद जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी लाइब्रेरी को बेच दिया और अपनी कुछ जमीन का हिस्सा भी बेच दिया। क्योंकि शहर में लाइब्रेरी और किराए के घर खर्चों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। टेस्ट पास होने के बाद उसने पत्नी की फिजिकल टेस्ट की तैयारी कराई। फरवरी 2024 में दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए बुलाया लिया गया।
पुलिस वैरिफिकेशन में खुद को अविवाहित दिखाया
पीतम का कहना है कि जब दिल्ली पुलिस में टेस्ट और फिजिकल पास होने के बाद वैरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो उनकी पत्नी ने अपने आपको विवाहित न दिखाकर अविवाहित दिखाया। जिसका पता उनको बाद में चला है।
मायके वालों ने पत्नी को भेजने से किया इनकार, दूसरी शादी करने को कहा
प्रीतम ने बताया कि फरवरी 2025 में पत्नी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके वापस मायके घर आ गई। लेकिन किसी ने उसको इसकी जानकारी नहीं दी। जब वह पत्नी को लेने राजीव नगर घर पहुंचा तो उसके माता-पाता ने सामाजिक तौर पर शादी करने का हवाला देकर बेटी को साथ भेजने से इनकार कर दिया। जब उसने पत्नी से घर चलने के लिए बोला को उसने साफ इनकार कर दिया। पत्नी के घरवालों ने उससे कहा कि वह अपने लिए कोई दूसरी लड़की देखकर शादी कर ले।
राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी भेजी शिकायत
प्रीतम ने शिकायत में कहा है कि पत्नी तलाक देने के लिए उस पर दबाव बना रही है और उसको फोन पर धमकी दे चुकी है। कुछ समय पहले उसको पुलिस के द्वारा बिना किसी जांच के प्रताड़ित किया गया। पीतम ने कहा कि उन्होंने सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। उसकी पत्नी और उसके घरवालों ने उसके साथ धोखा किया है।
कोर्ट में दायर की याचिका, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी
प्रीतम ने बताया कि अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। उन्होंने सेक्शन 9 के तहत कोर्ट में अपील की है। जिसको लेकर फरवरी 2026 की तारीख लगी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है कि कि पत्नी ने वेरिफिकेशन के दौरान शादीशुदा होने की जानकारी छिपाई है।
बहका-फुसलाकर शादी की
वहीं दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। प्रीतम ने धोखे से बहका-फुसलाकर शादी की थी। लाइब्रेरी को प्रीतम ने अपने कर्ज की वजह से बेचा था। जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लौटीं, तो परिवार ने प्रीतम से कहा था कि सामाजिक तौर पर शादी करेंगे।
इसके लिए दिसंबर 2025 तक का समय मांगा था। प्रीतम ने समय देने के बजाय ये आरोप लगाने शुरू कर दिए। प्रीतम गुजारा भत्ते का डर दिखा रहा है। वह कह रहा है कि या तो शादी करके मेरे साथ रहो या फिर मुझे तलाक दो। कांस्टेबल का कहना है कि दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी का सारा खर्चा उन्होंने खुद वहन किया है।