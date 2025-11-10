Aaj Samaaj (आज समाज) Haryana Assembly Winter Session : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर खबर आ रही है कि शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। हरियाणा विधान सभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि विधानसभा में अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दी जाएगी।

सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने के लिए नियमों में संशोधन भी किया जाएगा

इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में सर्वश्रेष्ठ विधायक और सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। स्पीकर ने यह भी बताया कि सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने के लिए नियमों में संशोधन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा के नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए सेवानिवृत्त कानून विशेषज्ञ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पर पिछले चार महीने से कार्य जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए कार्रवाई जारी है। इसके लिए सरकार के पास कुछ विकल्प (ऑप्शन) हैं, जिन पर काम किया जा रहा है।

