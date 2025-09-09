PM Modi Breaking News : संकट की घड़ी में पूरा देश पंजाब के साथ : पीएम

पीएम मोदी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया का लिया जायजा, 1600 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा

PM Modi Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को बाद दोपहर न केवल पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया का हवाई सर्वेक्षण किया बल्कि इस आपदा से बाहर निकलने के लिए उचित सहायता का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पंजाब के हालात देखकर पीएम मोदी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इस आपदा में पूरा देश और केंद्र सरकार पंजाब के साथ हैं।

इस दौरान पीएम ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा। यह राशि राज्य के पास पहले से उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपये के अलावा होगी। इसके अलावा मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है।

गुरदासपुर में पीएम ने की किसानों और अधिकारियों से बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में एक बैठक में नुकसान का आंकलन किया। इस बैठक में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों, बाढ़ पीड़ितों और आपदा मित्रों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्हें फोटो प्रदर्शनी के जरिये राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बाढ़ की स्थिति के बारे में भी बताया गया। पीएम ने जवानों और आपदा मित्रों के अभियानों की तारीफ की और उनका हौसला भी बढ़ाया।

ये भी रहे मौजूद

इस दौरान पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत अन्य भाजपा नेता व अधिकारी मौजूद रहे। सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों के बारे में जानकारी दी। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों ने भी अपना दर्द मोदी के सामने रखा। बाढ़ पीड़ितों से रूबरू होने के बाद पीएम मोदी ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

बाढ़ में मरने वालों की संख्या हुई 51

प्रदेश में बाढ़ के कारण मौतों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। इसी तरह 15 जिलों में 3.87 लाख लोग व 1.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सेना ने लगभग 30 हेलिकॉप्टर लगाए हैं जबकि बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर रही हैं।