Weather Update : आज रात से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

Harpreet Singh
Weather Update : आज रात से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश की संभावना, गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठिठुरन

Weather Update  (आज समाज), नई दिल्ली : पिछले करीब 10 दिन से उत्तर भारत में मौसम लगातार परिवर्तनशील है। यहां पर एक के बाद एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं जिनके प्रभाव से जहां पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है वहीं मैदानों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के चलते सैकड़ों मार्ग बंद हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त है।

वहीं भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। आईएमडी द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 30 जनवरी की रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं, शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। एक फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है, जबकि दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा समेत मैदानी इलाकों में ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है।

30-40 किलोमीटर की गति से चलेगी हवा

मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी भी दी है। इससे पहाड़ी इलाकों में जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में एक फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 31 जनवरी और एक फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने के आसार जताए गए हैं।

पंजाब, हरियाणा में शीतलहर की चेतावनी

आईएमडी ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। 30 और 31 जनवरी को इन राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड अधिक तीव्र महसूस होगी। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में उत्तर और पूर्व भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में दृश्यता काफी कम हो सकती है।

