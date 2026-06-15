Disha Patani: डीप नेकलाइन ड्रेस में ‘वेलकम टू द जंगल’ की हीरोइन ने लगाया बोल्डनेस का तड़का

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

Disha Patani, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी सबसे फिट और बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। दिशा पाटनी कोई तस्वीरें शेयर करें और वह इंटरनेट पर वायरल न हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज का भी यही हाल है। एक्ट्रेस का जंगली बिल्ली लुक छा गया है।

13 जून को दिशा पाटनी का जन्मदिन था। एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे पर तो कोई पोस्ट शेयर नहीं किया, लेकिन बर्थडे के ठीक एक दिन बाद उन्होंने अपनी बोल्ड फोटोज की सीरीज शेयर की है।

टाइगर प्रिंट ड्रेस में कमाल लग रही एक्ट्रेस

हालिया फोटोज में दिशा पाटनी टाइगर प्रिंट ड्रेस में कमाल की लग रही हैं। उन्होंने टू पीस डीप नेकलाइन ड्रेस पहनी है और अपनी प्यारी सी कैट के साथ खूबसूरत पोज दिए हैं। दिशा पाटनी ने अपने लुक को बहुत ही सिंपल और क्लासी रखी है। उन्होंने इयररिंग्स को डिच करके अपने लुक को खुले बाल, न्यूड मेकअप और ब्राउन शेड के बैंगल्स से स्टाइल किया है।

फैंस तारीफों के पुल बांध रहे

दिशा पाटनी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कुछ उन्हें जंगली बिल्ली कह रहे हैं तो कोई उन्हें गॉर्जियस बता रहा है। दिशा पाटनी जल्द ही अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाली हैं। ऊंचा लंबा कद के रीमिक्स सॉन्ग में भी दिशा, अक्षय के साथ रोमांस करती दिखीं।

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