Salman Khan Nephew: सलमान खान के घर बजने वाली है शहनाई, भांजे अयान अग्निहोत्री गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी संग की सगाई

सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री के बेटे हैं अयान अग्निहोत्री

Salman Khan Nephew, (आज समाज), मुंबई: सलमान खान के साथ ही उनका परिवार भी सुर्खियों में बना रहता है। इस बार चर्चा में आए हैं सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री। भाईजान के घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली हैं। सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने नए साल पर आॅडियंस को बड़ी खुशखबरी दे दी है, जिससे सभी एक्साइटेड हो गए हैं।

सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी से सगाई कर ली है। ये गुड न्यूज 3 जनवरी को अयान अग्निहोत्री ने खुद फोटो शेयर कर दी। अयान ने अपने सोशल मीडिया पर प्रपोजल की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं। कपल की 2026 की शुरूआत एक नए चैप्टर के साथ की है।

इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की

एंटरप्रेन्योर और म्यूजिशियन अयान अग्निहोत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 2025 में अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ रहा हूं। अयान के कैप्शन ने इस अनाउंसमेंट में एक मजेदार और रोमांटिक टच जोड़ा और जल्दी ही उनके फॉलोअर्स का ध्यान खींच लिया।

इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही टीना

अयान ने इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंट संग इंटीमेट इंगेजमेंट की झलक दिखाई है। इन फोटो में वो अपनी मंगेतर टीना को बाहों में भरे नजर आ रहे हैं। उनके बैकग्राउंड में पटाखे दिखाई दे रहे हैं। इस क्यूट फोटोज में टीना रिझवानी अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

बधाई दे रहे फैंस

अयान की इस पोस्ट के तुरंत बाद उनके फैंस और दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में बधाइयां देनी शुरू कर दी। अयान अग्निहोत्री की इस पोस्ट पर सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल और मलाइका अरोड़ा जैसे स्टार्स अलग-अलग रिएक्शंस दे रहे हैं।