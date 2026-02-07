Weather Update Today : आज रात से दोबारा बदलेगा मौसम

पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, पहाड़ों में शुरू होगा बारिश, बर्फबारी का दौर, मैदानों में ठंडी हवाएं छुड़ाएंगी कंपकंपी

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : आज रात से उत्तरी भारत का मौसम फिर से बदलने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अुनसार आज रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसकी सक्रियता से जहां जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। वहीं मैदानी राज्यों में बारिश की संभावना तो नहीं है लेकिन ठंडी और तेज हवाएं सर्दी का एहसास बढ़ाएंगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सक्रिय बनी हुई है, जिसमें हवाओं की गति करीब 130 नॉट तक पहुंच रही है और यह लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बह रही है।

इस तरह रहेगा आने वाले दिनों में मौसम

मौसम विभाग ने 8 फरवरी की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों पर सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 12 फरवरी तक आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही का अनुमान है। मौसम विभाग ने 7, 8 और 10 फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। 11 और 12 फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

छाएगा हल्के से मध्यम कोहरा

मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में दिन के वक्त तेज सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। दिल्ली में हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इस दिन सुबह के समय विभिन्न जगहों पर हल्की धुंध भी देखी जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में 10 फरवरी से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यही नहीं 11 फरवरी से दिल्ली में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 9 से लेकर 12 फरवरी तक सुबह के वक्त अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा जबकि कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी नजर आ सकता है।

