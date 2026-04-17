Weather Report : मौसम बदला, काले बादल तेज हवाएं और बूंदाबांदी से मिली राहत

Uttar Pradesh News(आज समाज नेटवर्क) नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे लोगों को तपती धूप से राहत मिली। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई।

मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट महसूस की गई और उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को अस्थायी राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से एनसीआर में तापमान लगातार बढ़ रहा था। शुक्रवार से पहले अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा था।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने पहले ही संकेत दिया है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सात दिन की मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती दिनों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है।

आईएमडी के रिकॉर्ड के मुताबिक, 17 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

आंकड़ों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान क्रमशः 38, 39 और 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है।आईएमडी के रिकॉर्ड के मुताबिक, 17 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन दोपहर बाद मौसम में आए बदलाव से स्थिति कुछ हद तक संतुलित हो गई।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव प्री-समर गतिविधियों का हिस्सा है। इस दौरान तेज गर्मी के बीच अचानक बादल छाना, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश जैसी स्थितियां बनती हैं। हालांकि, यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। आने वाले दिनों में एक बार फिर तेज धूप और लू जैसी परिस्थितियां लोगों को परेशान कर सकती हैं। फिलहाल, शुक्रवार को बदले मौसम ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन एनसीआर में गर्मी का असर अभी जारी रहने के आसार हैं।