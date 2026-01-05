Business News Today : अमेरिका-वेनेजुएला विवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा असर

भारत ने 2019 के बाद वेनेजुएला से न के बराबर ही व्यापार किया

Business News Today (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले कुछ साल से अशांत और अपराध के लिए बदनाम हो चुके दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से भारत के निर्यात अथवा अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बताया कि भारत ने इस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ पिछले कुछ साल में व्यापारिक रिश्ते काफी ज्यादा सीमित कर दिए थे और दोनों देशों के बीच व्यापार वर्तमान समय में न के बराबर था। इसलिए इसपर अमेरिकी कार्रवाई का भारत पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

भारत ने कच्चे तेल का आयात भी बहुत कम किया

जीटीआरआई के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत पर इसका नगण्य प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला के साथ व्यापार लगभग खत्म हो गया है, साल2025 में कच्चे तेल का आयात 81.3 प्रतिशत कम हो गया है और कुल द्विपक्षीय व्यापार बहुत कम रह गया है।

उन्होंने कहा कि भारत के लिए, वेनेजुएला में अशांति का कोई खास आर्थिक या ऊर्जा प्रभाव होने की संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारत 2000 और 2010 के दशक में वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार था, लेकिन 2019 से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण द्विपक्षीय संबंध काफी कमजोर हो गए हैं, जिसने भारत को तेल आयात में कटौती करने और माध्यमिक प्रतिबंध से बचने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों को कम करने के लिए मजबूर किया।

शनिवार को अमेरिका ने की थी सैन्य कार्रवाई

बीते शनिवार को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर एक संक्षिप्त कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को अमेरिका ले जाया गया। वहीं वेनेजुएला ने अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई से हुए नुकसान की पहली बार जानकारी साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि शनिवार तड़के हुए अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सैन्यकर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी।

