US Tariff on India : अमेरिका ने घटाया भारत पर लगाया टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद लिया फैसला, अब पारस्परिक टैरिफ 25 से कम करके 18 प्रतिशत किया

US Tariff on India (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते दोबारा से सामान्य होने की बड़ी उम्मीद जगी है। अमेरिकी राष्टÑपति ने अहम फैसला लेते हुए भारत पर लगे 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह निर्णय गत दिवस पीएम मोदी के साथ फोन पर हुई लंबी वार्ता के बाद लिया है। ज्ञात रहे कि अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था जबकि 25 प्रतिशत टैरिफ रूस से कच्चा तेल आयात करने के चलते जुर्माने के रूप में लगाया था। अब यह भी उम्मीद जगी है कि अमेरिका जल्द ही वह 25 प्रतिशत टैरिफ भी हटा लेगा।

ट्रंप ने पोस्ट में क्या लिखा

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साझा एक पोस्ट में लिखा, ‘भारत के प्रधानमंत्री और एक ताकतवर और सम्मानित नेता मोदी से बात करना सम्मान की बात रही। ‘हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें व्यापार, रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने पर बात हुई। ‘वह (पीएम मोदी) रूस से तेल खरीद रोकने और अमेरिका और खासकर वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर, तुरंत प्रभाव से, हम अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं। जिसके तहत अमेरिका कम पारस्परिक टैरिफ लगाएगा, और इसे 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

भारत और अमेरिका में व्याारिक समझौता जल्द

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने भारत पर लगे पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का एलान किया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने एक और अहम बात कही है, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने का एलान किया। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच सोमवार को टेलीफोन पर बात हुई। इस बातचीत के बाद ही ट्रंप ने भारत पर लगे 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाने का एलान किया।

