US-Venezuela Conflict : अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर : रोड्रिगेज

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्टÑपति ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप

US-Venezuela Conflict (आज समाज), काराकास : वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला की नई सरकार उनके साथ है और उन्हें पूरा सहयोग कर रही है वहीं वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञात रहे कि पिछले सप्ताह अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को सैन्य कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों अब अमेरिका में बंद है। वहीं ट्रंप ने वेनेजुएला की तत्कालीन उप राष्टÑपति डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी थी।

रोड्रिगेज ने ट्रंप पर यह आरोप लगाए

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नशीली दवाओं की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की आलोचना की और उन्हें झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि इन सभी आरोपों का इस्तेमाल एक ही असली मकसद को छिपाने के लिए किया गया है और वह मकसद है- तेल।

देश की संसद को संबोधित करते हुए रोड्रिगेज ने कहा कि उनका देश ऊर्जा क्षेत्र में ऐसे संबंधों के लिए खुला है, जिनमें सभी पक्षों को लाभ हो और आर्थिक सहयोग को व्यावसायिक समझौतों में स्पष्ट परिभाषित किया गया हो। उनका यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला की सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है और वह आने वाले कई वर्षों तक देश और उसके विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण रखेगा।

ट्रंप ने अपने बयान में यह कहा था

ट्रंप ने कहा कि काराकास वॉशिंगटन को ‘वह सब कुछ देने जा रहा है, जिसे हम जरूरी समझते हैं’ और अमेरिका अनिश्चित काल तक वहां एक राजनीतिक संरक्षक बना रहेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रोड्रिगेज ने कहा, हम एक ऊर्जा महाशक्ति हैं, सच में हैं। इसने हमें बहुत बड़ी समस्याएं दी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर के देशों को उर्जा का लालच है और वे हमारे संसाधन हासिल करना चाहते हैं। हमने ड्रग तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर फैलाए गए सभी झूठों का पदार्फाश किया है। ये केवल बहाने थे, क्योंकि असल में हमेशा से मौजूद चीज तेल ही रही है।