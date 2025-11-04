The Tulsi Vivah ceremony : श्री शारदा माता मंदिर में धूमधाम से मनाया गया तुलसी विवाह समारोह

Sandeep Singh
The Tulsi Vivah ceremony was celebrated with great pomp and show at the Shri Sharda Mata Temple.
श्री शारदा माता मंदिर में धूमधाम से मनाया गया तुलसी विवाह समारोह का दृश्य 
  • भजन संध्या और प्रसाद वितरण से गूंजा साधुनगर, भक्तों ने भावपूर्वक किया श्री शालिग्राम व तुलसी माता का विवाह

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)डेराबस्सी।  डेराबस्सी के साधुनगर स्थित श्री शारदा माता मंदिर में सोमवार को भव्य तुलसी विवाह समारोह बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों ओर भक्ति गीतों की गूंज और फूलों की सुगंध से वातावरण भक्तिमय बन गया।

कार्यक्रम का आयोजन श्री शारदा माता परिवार 7249 की ओर से किया गया। कमेटी के प्रधान तुषार कौशिक और मां के लाडले कीर्तन मंडली की प्रधान सपना मेहता ने बताया कि कार्यक्रम में तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार कराया गया। विवाह के दौरान पारंपरिक रस्मों का पालन करते हुए सभी भक्तों ने ‘शुभ मंगल’ और ‘जय जय तुलसी माता’ के जयकारे लगाए।इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक संजय सांवरिया एंड पार्टी ने भजन संध्या का आयोजन किया, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिरस में डूब गया। शादी के उपरांत संगत को ‘शादी की भाजी’ और प्रसाद वितरित किया गया।

कार्यक्रम में भाजपा नेता राकेश अचिंत विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्य संदीप भटनागर (कैशियर), कुणाल कौशिक (सेक्रेटरी), विकास शर्मा, प्रकाश कुमार, सुमित वर्मा, राघव गोयल, सुमित पूरी, रजनीश शर्मा, दिनेश गांधी, अमृतपाल सिंह मोदी, दीपक मग्गो, जतिन धीमान सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।कीर्तन मंडली की सदस्यों में सपना गोयल, सुनीता कौशिक, जोली, ज्योति, सीमा कालरा, सुनीता, सीमा और शशि ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

मंदिर परिसर में तुलसी विवाह का यह वार्षिक आयोजन भक्तों के लिए आस्था और आनंद का पर्व बन गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में भक्ति, प्रेम और एकता का संदेश देते हैं।