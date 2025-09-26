Charkhi Dadri News : खरीद शुरू ना होने पर आढती एसोसिएशन ने रोष जताया

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। मंडी आढती एसोसिएशन अध्यक्ष हनुमान शर्मा की अगुवाई में एकत्रित आढतियों व किसानों ने रोष प्रदर्शन कर कर बताया कि सरकार की लापरवाही के कारण किसानों के अनाज की खरीद शुरु नहीं हो पा रही है। जब सबको पता है कि दाने पर कालापन आएगा तो उस पर नियम लगाकर देरी से खरीद करना किसानों के साथ भद्दा मजाक है जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा ने कहा कि सरकार की खरीद की देरी का सबसे अधिक खामियाजा बाजरा उत्पादित दक्षिणी हरियाणा को भुगतना पड़ रहा है। मौजूदा खरीफ सीजन 2025 में सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए तीन बार समयावधि तय कर 1 लाख से अधिक एकड़ बाजरा उत्पादक किसानों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाया है जिसको जल्दी बेचने के लिए भीड़ बनी हुई है। फसल खरीद में देरी व किसानों की समस्या को देखते हुए खरीद कार्य में तेजी बरतने की अपील की।

हर काम में शर्तो का मकडज़ाल, आमजन परेशान

पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता सोमवीर श्योराण ने कहा कि सरकार पहले तो भारीभीरकम प्रीमियम जमा करवा लेती है फिर नुकसान की भरपाई के नाम पर शर्तो थोप देती है। आज बाढड़ा, दादरी, झोझूकलां में बाजरे के ढेर लगे हैं लेकिन सरकार की शर्तो के कारण खरीद पर ही ग्रहण लग गया है। सरकार ना तो भावांतर की स्थिति साफ करती है और ना ही नुकसान की श्रैणी के बारे में किसान को जानकारी सांझा कर रही है। लाडो योजना में कितनी महिलाओं को शामिल किया जाएगा यह अभी भविष्य के गर्भ में है। कल शिविरों में महिलाओं से मायके तक के बिजली के बिल या मृतक माता पिता के मृत्यु प्रमाणपत्र मांगे गए हैं जो न्यायसंगत नहीं है। कांग्रेस किसानों के साथ किसी तरह का अन्याय सहन नहीं करेगी।

