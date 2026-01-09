अमेरिका का खौफनाक सच!” इंसानों पर होते थे एक्सपेरिमेंट, Stranger Things ने खोले राज

Stranger Things: क्या स्ट्रेंजर थिंग्स एक सच्ची कहानी पर आधारित है? जिन लोगों ने हॉकिन्स की डरावनी गलियों में इस सीरीज़ को फॉलो किया है, उनके लिए जवाब उम्मीद से ज़्यादा परेशान करने वाला है। राक्षसों, दूसरी दुनिया और सुपरनैचुरल गड़बड़ी के पीछे असली ज़िंदगी की घटनाओं की एक काली गूंज छिपी है। डफर ब्रदर्स की 1980 के दशक की पॉप कल्चर, डंगन्स एंड ड्रैगन्स और स्टीफन किंग को दी गई यह श्रद्धांजलि एक डरावनी सच्चाई को भी छिपाती है — जो गुप्त सरकारी एक्सपेरिमेंट और अमेरिकी इतिहास के परेशान करने वाले अध्यायों से प्रेरित है।

स्ट्रेंजर थिंग्स के पीछे की काली प्रेरणा


साइंस-फिक्शन हॉरर के नीचे, स्ट्रेंजर थिंग्स कोल्ड वॉर के डर, गुप्त CIA प्रोग्राम, बच्चों पर रहस्यमय सरकारी रिसर्च और 1980 के दशक में शैतानी प्रभाव के व्यापक डर से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। ये तत्व मिलकर एक काल्पनिक दुनिया बनाते हैं जो अजीब तरह से असली लगती है।

सबसे परेशान करने वाला प्रभाव प्रोजेक्ट MKUltra है — जो 1953 में कोल्ड वॉर के दौरान शुरू किया गया एक टॉप-सीक्रेट CIA माइंड-कंट्रोल प्रोग्राम था। इसका मकसद चौंकाने वाला था: ऐसी तकनीकें विकसित करना जो इंसानी चेतना में हेरफेर कर सकें, जानकारी निकाल सकें, और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने दुश्मनों पर रणनीतिक बढ़त दे सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और कनाडा के 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और जेल इन एक्सपेरिमेंट में शामिल थे।

प्रोजेक्ट MKUltra क्या था?

MKUltra की जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी यूनिट्स और नाज़ी यातना शिविरों द्वारा किए गए भयानक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हैं। इस प्रोग्राम में इंसानों पर केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग शामिल थी।

पीड़ितों को LSD और दूसरी साइकेडेलिक ड्रग्स, सेंसरी डिप्रिवेशन, हिप्नोसिस, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, और अत्यधिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तनाव तकनीकों के संपर्क में लाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट ब्लू बर्ड और ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स जैसे गुप्त कोड नामों के तहत किए गए थे, जो ऑपरेशन के पैमाने और गोपनीयता को उजागर करते हैं। इनमें से कई तरीकों ने नूर्नबर्ग कोड का उल्लंघन किया, जिससे वे अवैध और अनैतिक हो गए।

क्या सच में इंसानों को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था?

हैरानी की बात है, हाँ। MKUltra लगभग दो दशकों तक गुप्त रहा। 1973 में, CIA ने अपने ज़्यादातर दस्तावेज़ों को नष्ट करने का आदेश दिया — खासकर वॉटरगेट युग के दौरान। जब जांच शुरू हुई, तो सीनेट समितियों ने लगभग 20,000 बचे हुए पन्ने बरामद किए, जिनमें ज़्यादातर वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड थे। असली एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कम विस्तृत जानकारी मिली, जिससे इंसानों को हुए असली नुकसान के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिल पाई। 2001 में और भी ज़्यादा क्लासिफाइड जानकारी को डीक्लासिफाई किया गया, जिससे प्रोग्राम के पैमाने पर और रोशनी पड़ी।

इलेवन की कहानी का एक असली कनेक्शन है

स्ट्रेंजर थिंग्स में, इलेवन की माँ, टेरी आइव्स, प्रेग्नेंट होने के दौरान अनजाने में MKUltra एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करती है। उसे जो साइकेडेलिक ड्रग्स और सेंसरी डेप्रिवेशन दिया जाता है, उसके कारण इलेवन टेलीकाइनेटिक और साइकिक शक्तियों के साथ पैदा होती है। हालांकि शो इन एलिमेंट्स को ड्रामैटिक बनाता है, लेकिन इंसानों पर एक्सपेरिमेंट, माइंड-कंट्रोल रिसर्च और अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल के कॉन्सेप्ट ऐतिहासिक रूप से सही हैं। बच्चों को नामों के बजाय कोड नंबर देने का तरीका भी सीक्रेट प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले असल ज़िंदगी के तरीकों जैसा है।

मोंटॉक कनेक्शन

दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का ओरिजिनल टाइटल “मोंटॉक” था। डफर ब्रदर्स ने मोंटॉक प्रोजेक्ट से जुड़ी साज़िश की थ्योरी और शहरी कहानियों से प्रेरणा ली, जिसमें कथित तौर पर बच्चों पर सरकार के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट शामिल थे।

सीरीज़ को शुरू में मोंटॉक, न्यूयॉर्क में सेट करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे हॉकिन्स, इंडियाना में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि, थीम वही रहीं: छिपी हुई लैब, सरकारी दखलअंदाज़ी, और साइंस के नाम पर बच्चों का शोषण।

जब फिक्शन असलियत को दिखाता है

MKUltra और मोंटॉक से लेकर एमिटीविले हॉरर और 1980 के दशक के सैटनिक पैनिक तक, स्ट्रेंजर थिंग्स असल दुनिया के डर, डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट और शहरी कहानियों को अपनी सुपरनैचुरल कहानी में मिलाता है। इतिहास और हॉरर का यह मेल ही शो को इतना परेशान करने वाला बनाता है — क्योंकि इसके कुछ हिस्से डरावने रूप से असली हैं। हॉकिन्स शायद काल्पनिक हो, लेकिन इसके रहस्यों के पीछे का अंधेरा असलियत में छिपा है।

 